У НАТО назвали дату наступної зустрічі у форматі "Рамштайн"
У НАТО повідомили, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться у четвер, 13 червня
Про це йдеться на сайті НАТО.
Вказано, що зустріч проходитиме у столиці Бельгії Брюсселі. Заплановано виступи генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, міністра оборони США Ллойда Остіна та міністра оборони України Рустема Умєрова.
Того ж дня пройде засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.
- 26 квітня президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", підкресливши необхідність для України повітряного захисту. Він заявив, що цього року Росія вже випустила по території держави 9 тис. керованих авіабомб.
- Міністр оборони США Ллойд Остін у виступі на засіданні групи "Рамштайн" зазначив, що партнери будуть зосереджуватися на посиленні українських систем ППО, аби Україна могла закривати своє небо.
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