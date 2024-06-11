У НАТО назвали дату наступної зустрічі у форматі "Рамштайн"

Про це йдеться на сайті НАТО.

Вказано, що зустріч проходитиме у столиці Бельгії Брюсселі. Заплановано виступи генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, міністра оборони США Ллойда Остіна та міністра оборони України Рустема Умєрова.

Того ж дня пройде засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.