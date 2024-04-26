Ми готуємося до будь-якої подальшої агресії РФ, включно з агресією щодо наших партнерів, - Остін під час відкриття "Рамштайну"

Про це він сказав на засіданні, що транслювалося в етері Еспресо.

"Ми знаємо, який тягар несуть наші українські друзі, і ви маєте знати, що ми у вас за плечима. Ми підтримуємо вас і не похитнемось у нашому бажанні. Цього тижня конгрес прийняв пакет допомоги Україні загальною вартістю $60,8 млрд, який вже підписав президент США. Ми будемо продовжувати забезпечувати поточні потреби. Тому сьогодні я не лише пишаюся, а й рішуче налаштований. Адже Путін вважав, що він швиденько пройдеться по Україні й захопить її собі, але Україна показала, що готова боротися за демократію. Путін надіявся, що світ не втрутиться, буде лише спостерігати, і він помилився, не розрахував на гідну відсіч від України", - зауважив Ллойд Остін.

За його словами, впродовж двох років 50 країн по всьому світові зібралися, змобілізувалися на рівні очільників оборонних відомств, аби зрозуміти, що вони можуть надати Україні.

"Завдяки нашим зусиллям ми змінили хід історії. За ці два роки учасники цієї коаліції надали Україні тисячі ракет, понад 3 тис. одиниць бронетехніки, танки, десятки тисяч снарядів та інше. Крім того, вже проходить активне навчання пілотів на F-16. Ця контакт-група буде продовжувати нарощувати свої зусилля, щоб надавати Україні того, чого вона потребує. Я впевнений, що Україна досягне успіху на полі битви. Росія продовжує свої атаки на критичну інфраструктуру України, включно з містами, де гинуть люди. Тому ми сьогодні будемо зосереджуватися на посиленні українських систем ППО, аби Україна могла закривати своє небо. Це для нас сьогодні найвищий пріоритет. Також є потреба у більшій кількості артилерійських систем, щоб Україна могла відвоювати окуповані землі", - підкреслив міністр оборони США.

Глава Пентагону запевнив, що партнери будуть робити все, що в змозі, аби допомагати Україні.

"Боротьба України за свободу, за свій суверенітет – ця боротьба важлива для нас всіх. Україна не зігнулася під черевиком Путіна. Тому сьогодні ми готуємося до будь-якої подальшої агресії РФ, включно з агресією щодо наших партнерів. Україна показала всьому світу, наскільки небезпечним та хаотичним був би світ, якби автократи зайняли своє місце та отримали, що хочуть. Два роки тому я казав, що ми продовжуватимемо допомагати зміцнювати арсенал української демократії. І ми робитимемо це сьогодні", - резюмував Остін.