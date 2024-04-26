Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Ми готуємося до будь-якої подальшої агресії РФ, включно з агресією щодо наших партнерів, - Остін під час відкриття "Рамштайну"

Ми готуємося до будь-якої подальшої агресії РФ, включно з агресією щодо наших партнерів, - Остін під час відкриття "Рамштайну"

26 квітня, 2024 п'ятниця
15:57
Війна з Росією Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін у виступі на засіданні групи "Рамштайн" зазначив, що партнери будуть зосереджуватися на посиленні українських систем ППО, аби Україна могла закривати своє небо

Про це він сказав на засіданні, що транслювалося в етері Еспресо.

"Ми знаємо, який тягар несуть наші українські друзі, і ви маєте знати, що ми у вас за плечима. Ми підтримуємо вас і не похитнемось у нашому бажанні. Цього тижня конгрес прийняв пакет допомоги Україні загальною вартістю $60,8 млрд, який вже підписав президент США. Ми будемо продовжувати забезпечувати поточні потреби. Тому сьогодні я не лише пишаюся, а й рішуче налаштований. Адже Путін вважав, що він швиденько пройдеться по Україні й захопить її собі, але Україна показала, що готова боротися за демократію. Путін надіявся, що світ не втрутиться, буде лише спостерігати, і він помилився, не розрахував на гідну відсіч від України", - зауважив Ллойд Остін.

За його словами, впродовж двох років 50 країн по всьому світові зібралися, змобілізувалися на рівні очільників оборонних відомств, аби зрозуміти, що вони можуть надати Україні.

"Завдяки нашим зусиллям ми змінили хід історії. За ці два роки учасники цієї коаліції надали Україні тисячі ракет, понад 3 тис. одиниць бронетехніки, танки, десятки тисяч снарядів та інше. Крім того, вже проходить активне навчання пілотів на F-16. Ця контакт-група буде продовжувати нарощувати свої зусилля, щоб надавати Україні того, чого вона потребує. Я впевнений, що Україна досягне успіху на полі битви. Росія продовжує свої атаки на критичну інфраструктуру України, включно з містами, де гинуть люди. Тому ми сьогодні будемо зосереджуватися на посиленні українських систем ППО, аби Україна могла закривати своє небо. Це для нас сьогодні найвищий пріоритет. Також є потреба у більшій кількості артилерійських систем, щоб Україна могла відвоювати окуповані землі", - підкреслив міністр оборони США.

Глава Пентагону запевнив, що партнери будуть робити все, що в змозі, аби допомагати Україні.

"Боротьба України за свободу, за свій суверенітет – ця боротьба важлива для нас всіх. Україна не зігнулася під черевиком Путіна. Тому сьогодні ми готуємося до будь-якої подальшої агресії РФ, включно з агресією щодо наших партнерів. Україна показала всьому світу, наскільки небезпечним та хаотичним був би світ, якби автократи зайняли своє місце та отримали, що хочуть. Два роки тому я казав, що ми продовжуватимемо допомагати зміцнювати арсенал української демократії. І ми робитимемо це сьогодні", - резюмував Остін.

  • 22 квітня міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомляла, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться у п’ятницю, 26 квітня
Теги:
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
ППО
США
F-16
Ллойд Остін
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
Читайте також:
військовий квиток, мобілізація
25 квітня, 2024 четвер
Соціологи з'ясували, в якому регіоні України найбільш поширене прагнення уникнути мобілізації
Митрополит Епіфаній і Гундяєв
23 квітня, 2024 вiвторок
У ВСУ прокоментували перше в Україні рішення про законність переходу громади з УПЦ МП до ПЦУ
фейк
24 квітня, 2024 середа
"Москва прагнула нейтралітету, а не підкорення України": добірка фейків у світі за 24 квітня
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.44
    Купівля 39.44
    Продаж 39.93
  • EUR
    Купівля 42.26
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
26 квітня
17:24
Олександр Яковець
Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ Яковця
17:23
наручники
Російського журналіста Forbes затримали за репост публікації про події в Бучі, йому загрожує до 10 років тюрми
17:17
картина Леонардо да Вінчі "Мона Ліза"
"Мону Лізу" можуть перемістити у підземну кімнату, адже картина викликає "розчарування громадськості"
17:09
Іран Росія
"Відносини виходять на новий рівень": Росія й Іран заявили про поглиблення співпраці у військовій сфері
17:07
Дрон РФ влучив у цивільну автівку на Харківщині: постраждало подружжя волонтерів та їхній син
16:58
ґрати
Шпигуна ГРУ, який збирав дані про вогневі позиції артилерії ЗСУ на Миколаївщині, засудили до 11 років
16:50
Ексклюзив
Енергетика
Без імпорту нам не обійтися: нардеп Кучеренко про дефіцит електроенергії в Україні
16:47
вимкнення електроенергії
Уряд ухвалив рішення залишити ціни на газ та електроенергію для населення без змін
16:39
міська дитяча клінічна лікарня №1
У Києві через ворожу провокацію терміново евакуйовують дві лікарні
16:26
Росіяни намагаються змусити кримських лікарів підписати контракт з армією РФ, - "Атеш"
16:26
Telegram логотип
Троянський кінь для Зеленського: в ефірі Еспресо фільм про загрози мережі Телеграм
16:24
Окупанти КАБами обстріляли промисловий об'єкт у Сумах, внаслідок артобстрілу Білопілля є жертви
16:15
сонячні вітрила
NASA розгорнуло сонячні вітрила на низькій навколоземній орбіті
16:15
Норвегія виділить $13,7 млн для обслуговування переданих Україні танків Leopard
16:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Чи це останній пакет допомоги від США? Чому ми маємо працювати з усіма заради України
16:01
Оновлено
Державний секретар США Ентоні Блінкеном з Сі Цзіньпін
США готові вживати додаткових заходів проти Китаю через допомогу РФ, - Блінкен
16:00
На фото: Анна Алхім
Блогерка Алхім заявила, що Путін "нагинає весь світ", а війну можна зупинити за хвилину
16:00
Президент Литви Гітанас Науседа
"Елемент стримування": Науседа заявив, що підтримує розміщення ядерної зброї в Польщі
15:50
Оновлено
Вступ України до ЄС і НАТО, санкції проти РФ, військова допомога: очільниця МЗС Латвії Браже провела перемовини з Кулебою в Києві
15:34
Польща
Польща готується до офіційного визнання ще однієї регіональної мови
15:28
Дмитро Кулеба
Кулеба про зупинку видачі паспортів чоловікам за кордоном: "Ідеться про справедливість"
15:05
будівництво метро
Замість будівництва метро поклали гроші на депозит: підрядник повернув у бюджет Києва 139 млн грн
15:03
У Британії п'ятьох чоловіків звинуватили в діяльності на користь Росії
14:49
Еспресо логотип
Еспресо - у "Білому списку" найякісніших українських онлайн-ресурсів
14:40
знищили російський гелікоптер Ка-32
ГУР на аеродромі в Москві знищило російський гелікоптер Ка-32
14:29
військові навчання Arrow 24
У Фінляндії розпочалися військові навчання Arrow 24 за участі країн НАТО
14:09
Новини компаній
"Моя безбар'єрність": у Києві презентували програми підтримки інклюзії
14:08
OPINION
Юрій Гудименко
"Держава не дала" – це не про позицію і не про аргумент, це про відмазку
14:01
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:58
Оновлено
Микола Сольский
За міністра агрополітики Сольського внесли заставу
13:50
Крісто Енн Вага
Естонський депутат їде до Києва велосипедом
13:48
Київтеплоенерго
У Київтеплоенерго проводять обшуки. Компанія заявила, що роботу об’єкта заблоковано
13:40
у трьох областях викрили торговців трофейним озброєнням
Хотіли продати криміналітету гранатомети та вибухівку: у трьох областях викрили торговців трофейним озброєнням
13:20
Паспортний сервіс пояснив, хто може отримати документи за кордоном
13:17
Співачка померла під час концерту, спіткнувшись об сукню
У Китаї під час виступу померла співачка, перечепившися через сукню та вдарившись головою
12:53
Наталка Діденко спрогнозувала теплу та сонячну погоду найближчими вихідними
12:51
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
У Німеччині заявили, що збірну України посилено охоронятимуть на Євро-2024
12:49
Ексклюзив
Володимир Івасюк
Автора "Червоної рути" Івасюка знищив КДБ, його повісили вже мертвого, - ексзаступник генпрокурора України Голомша
12:38
Микола Мулюкін
Під час окупації керував пограбуванням Чорнобильської АЕС: слідчі оголосили підозру заступнику гендиректора Росатому Мулюкіну
12:36
"США антагонізують Путіна, щоб змусити його поширити війну на інші регіони": добірка фейків у світі за 26 квітня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV