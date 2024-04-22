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Війна з Росією: хроніка
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Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 26 квітня

22 квітня, 2024 понедiлок
16:37
Війна з Росією Рамштайн

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться у п’ятницю, 26 квітня

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

"Цієї п’ятниці відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн", - сказала Оллонгрен.

Вона наголосила, що Путіна можна зараз зупинити в Україні, допомагаючи Києву зброєю, боєприпасами та фінансово. За її словами, "всі мають у цьому брати участь".

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Міністерка додала, що Нідерланди беруть участь у низці ініціатив, запропонованих європейськими партнерами, зокрема у чеській щодо закупівлі боєприпасів для України та німецькій - з посилення української ППО.

"Ці ініціативи є можливостями зробити більше (для України – ред.) за короткий проміжок часу", - сказала Оллонгрен.

  • Попереднє 19-те засідання у форматі "Рамштайн" відбулося в онлайн-режимі 14 лютого. Під час зустрічі обговорювалися, зокрема, посилення протиповітряної оборони, артсистеми та дрони.
Теги:
Світ
Україна
Німеччина
Військові новини
допомога Україні
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2024, понедiлок
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