Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 26 квітня
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться у п’ятницю, 26 квітня
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
"Цієї п’ятниці відбудеться зустріч у форматі "Рамштайн", - сказала Оллонгрен.
Вона наголосила, що Путіна можна зараз зупинити в Україні, допомагаючи Києву зброєю, боєприпасами та фінансово. За її словами, "всі мають у цьому брати участь".
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Міністерка додала, що Нідерланди беруть участь у низці ініціатив, запропонованих європейськими партнерами, зокрема у чеській щодо закупівлі боєприпасів для України та німецькій - з посилення української ППО.
"Ці ініціативи є можливостями зробити більше (для України – ред.) за короткий проміжок часу", - сказала Оллонгрен.
- Попереднє 19-те засідання у форматі "Рамштайн" відбулося в онлайн-режимі 14 лютого. Під час зустрічі обговорювалися, зокрема, посилення протиповітряної оборони, артсистеми та дрони.
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