20-й "Рамштайн" та позитивні рішення від європейських країн на підтримку України. Колонка Сергія Згурця

20-та зустріч у форматі "Рамштайн"

У німецькому місті Рамштайн сьогодні, 19 березня, відбулося 20-те засідання контактної групи з питань оборони й допомоги Україні за безпосередньої участі міністрів оборони та військових керівників з 50 країн. Українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров. Зустріч проходила в жорстких для України реаліях, коли ситуація на полі бою частково є в заручниках виборчого протистояння у США.

Як ми знаємо, Україна очікує на розблокування значної військової та військово-технічної допомоги з боку США. І добре, що на тлі цього є багато позитивних рішень від європейських країн на нашу підтримку. На початку була вступна промова міністра оборони США Ллойда Остіна. Він казав, що Сполученні Штати, коаліція, вільний світ не дадуть Україні програти. Хоча, як на мене, вже час у промовах використовувати формулу - щоб Україна перемогла. Але тут вже і від нас багато чого залежить, якщо буде зброя.

На зустрічі в Рамштайні йшлося насамперед про засоби протиповітряної оборони, артилерію та боєприпаси. Остін також казав і про дрони, і про підготовку військових та процес організації взаємодії оборонної промисловості. Нагадаю, що йдуть паралельні процеси в Європі, бо цього понеділка, 18 березня, міністри закордонних справ ЄС ухвалили рішення про виділення додаткових 5 млрд євро для Європейського фонду миру (ЄФМ). Ці кошти потрібні для того, аби закуповувати зброю також і за межами ЄС.

Повертаючись до зустрічі, скажу, що Ллойд Остін, оголошуючи певні пакети, згадав про те, що США виділили перед тим $300 млн, і назвав інші країни, які анонсували військову допомогу. Серед них він зазначив Чехію, Німеччину, Францію, Данію, Швецію, які пообіцяли надати важливі й необхідні пакети військової допомоги. Якщо брати деталі, то насамперед Чехія, за словами Остіна, пообіцяла надати 600 тис. артснарядів, але ми знаємо, що загалом Чехія знайшла півтора мільйона боєприпасів різного калібру і зараз контрактує їх у різних країнах для постачання до нашої держави, використовуючи кошти з ЄФМ, про який я казав раніше.

Голова міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про пакет допомоги Україні аж на 500 млн євро. Пакет допомоги досить непростий тому, що включатиме одразу 10 тис. боєприпасів, які будуть поставлені з Німеччини,100 одиниць бронетехніки та 100 одиниць автомобільної техніки, яких типів - ми поки що не знаємо. А ще 100 тис. 155-мм снарядів буде закуплено у власних виробників. Крім цього Німеччина додатково законтрактувала 180 тис. артснарядів у межах чеської ініціативи. Тобто пакет і короткострокової, і довгострокової допомоги з боку Німеччини є вкрай потужним і великим.

Про ракети TAURUS не йдеться, бо перед тим Пісторіус сказав, що Україні потрібна достатня кількість артбоєприпасів, самої артилерії та засоби ППО, і це базовий пріоритет для того, аби Україна могла здійснювати ефективні оборонні й наступальні дії.

Ще один великий пакет оголосила Бельгія, для якої це найбільший пакет у ланцюжку допомоги Україні. Йдеться про аж 412 млн євро, з них понад 373 млн євро - знову на постачання України артбоєприпасів. Ці боєприпаси будуть з запасів міністерства оборони Бельгії, а також кошти будуть частково скеровані на закупівлю в інших країнах для постачання до України. Також Бельгія разом з Нідерландами планує надати три мінні тральники - це кораблі, які будуть передаватися Україні. Крім того, Бельгія зараз організовує підготовку нашого особового складу на своїй території.

А ще Бельгія оголосила про передачу 280 легких бойових броньованих машин досить високого класу IVECO Lynx. Якщо ми згадаємо про використання такої машини, то вона використовується значною кількістю армій, відповідно має бойовий досвід застосування у різних гарячих точках. Але досвіду інтенсивного використання в бойових діях, які зараз тривають в Україні, у виробників італійської компанії IVECO не було, тож це буде перший бойовий досвід цієї досить ефективної легкої машини.

Також згадаю про те, що цього разу на "Рамштайні" менше йшлося про бронетехніку, тому що головний наголос дійсно робиться насамперед на боєприпасах, від яких залежить стабільність нашої лінії оборони. Нагадаю, що, окрім того, що було оголошено про виділення 5 млрд євро з ЄФМ для України, також відомо, що минулого тижня європейські країни ухвалили ще одне рішення аби пришвидшити виготовлення боєприпасів і усунути ті вузькі місця, які існують з виготовленням боєприпасів у європейських країнах. Бо там ухвалено рішення ЄС профінансувати фонд на 500 млн євро, з якого будуть скеровані кошти на розширення виробництва по трьох напрямках: виготовлення корпусів снарядів, розширення виробництва тротилу та порохів. Тобто всього того, що зараз гальмує темпи виготовлення боєприпасів в європейських країнах.

Про танки та броньовані машини

Микола Саламаха, військовий експерт, спеціаліст із бронетанкового озброєння дав коментар щодо новини про постачання значної партії легких броньованих машин від IVECO. Він зазначив, що ця техніка є досить необхідною для захисту особового складу від стрілецького озброєння малих калібрів та уламків артилерійських снарядів. Такі машини будуть використовуватися як командні пункти, як пересувні засоби зв'язку, як базові автомобілі для різних протитанкових керованих ракетних комплексів та для підрозділів ППО. Тобто працюватимуть по тих задачах, де ми зараз використовуємо пікапи, бо це машина підвищеної прохідності з гарною підвіскою та двигуном. Така техніка збільшить живучість підрозділів, які будуть її використовувати.

Спеціаліст із бронетанкового озброєння розповів, що найзахищенішою артилерійською системою є танк. З іншого боку застосування нових видів озброєння тягне за собою застосування нових способів протидії, а це і РЕБ, і сітки проти різних FPV-дронів, і, наприклад, помпові рушниці або навіть мисливська зброя для боротьби з FPV-дронами. Цей період, коли FPV-дрони дуже серйозно володіють полем бою, найближчим часом все одно пройде, тому що будуть знайдені способи та засоби боротьби з цими дронами. І чим далі, тим важче буде FPV-дронам тероризувати все те, що зараз є на полі бою.

Щодо ремонту західної техніки експерт зауважив, що відбувається декілька етапів, які потрібно нам проходити. Перший – отримання від західних партнерів ремонтної документації. Крім того, на сьогодні наші партнери чітко зрозуміли, що ті нормативні запаси ремонтних частин та комплектів, які у них були, - для сучасної війни це абсолютно неадекватна кількість. І їм необхідно буде розгортати виробництво запасних частин, вузлів та агрегатів не тільки для ЗСУ, а й для власних потреб.

Саламаха розказав, що на сьогодні недостатня кількість підприємств, які випускають тренажери різного призначення. Є тренажери, що надають якісь знання про певний вид зброї, але на яких не можна відпрацьовувати навички. Також є тренажери, що пов'язані з віртуальною реальністю, але там нема врахування таких явищ, як віддача зброї, як балістика, як переміщення солдата на полі бою. А повнофункційні тренажери випускають підприємства, які можна перерахувати, на жаль, на пальцях однієї руки. Не вистачає таких тренажерів у навчальних центрах, які були розгорнуті за останні два роки. Повнофункційні тренажери досить дорогі, а сам процес їх виготовлення, починаючи від закупівлі складових, займає серйозний проміжок часу - від пів року і більше. Цикл виготовлення тренажера з нуля - приблизно два роки.