Директор ЦРУ Білл Бернс відвідав Україну з останнім візитом на посаді

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Він зазначив, що під час повномасштабного російського вторгнення провів багато зустрічей з Бернсом та подякував йому за допомогу.

"Таємниць не розголошуємо, але контакт зберігаємо. Напевно ще побачимось, і обов'язково побачимо, як ця війна завершиться реальним, надійним миром, заради якого ми й працюємо разом", – написав президент України.