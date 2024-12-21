Директор ЦРУ Білл Бернс відвідав Україну з останнім візитом на посаді
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Білл Бернс відвідав Україну з останнім візитом як директор Центрального розвідувального управління США
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
Він зазначив, що під час повномасштабного російського вторгнення провів багато зустрічей з Бернсом та подякував йому за допомогу.
"Таємниць не розголошуємо, але контакт зберігаємо. Напевно ще побачимось, і обов'язково побачимо, як ця війна завершиться реальним, надійним миром, заради якого ми й працюємо разом", – написав президент України.
- У вересні директор ЦРУ заявляв, що у перший рік повномасштабного вторгнення РФ існував реальний ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї.
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