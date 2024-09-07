Директор ЦРУ Бернс: восени 2022 року існував реальний ризик застосування РФ ядерної зброї

Про це він сказав 7 вересня під час FT Weekend Festival у Лондоні, пише The Telegraph.

"Восени 2022 року був момент, коли, на мою думку, існував реальний ризик потенційного застосування тактичної ядерної зброї", - сказав голова ЦРУ

За словами Вільяма Бернса, раптовий прорив військ на північному сході України викликав на Заході побоювання, що Володимир Путін вдасться до крайніх заходів, що спричинило сплеск дипломатичної активності.

Він додав, що наприкінці 2022 року президент США відправив Бернса поговорити з директором служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним, щоб "дуже чітко пояснити, якими будуть наслідки цієї ескалації".

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"Я не думаю, що ми можемо дозволити собі бути заляканими цими брязканнями шаблями або погрозами, але ми повинні пам'ятати про це", - додав директор ЦРУ.

Очільник британської служби зовнішньої розвідки MI6 Річард Мур своєю чергою зазначив, що "є лише одна сторона, яка говорить про ядерну ескалацію, і це - Путін". Він додав, що цими погрозами не вдасться залякати нікого на Заході.