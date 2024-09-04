"Всі будуть проти": політолог Таран про перспективи відновлення Україною ядерного статусу

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Я думаю, що зараз треба ставити питання не "Чи треба?", а питання треба ставити "Як?" Щоб будь-яка країна могла розробити ядерну зброю, насамперед для цього потрібна колосальна воля політичного керівництва цієї країни, і треба, щоб ця країна була незалежною від інших. Тому що клуб ядерних країн, всіх без винятку, вони завжди категорично проти, якщо ще якась країна розробляє ядерну зброю. І в даному випадку будуть проти і Росія, і Сполучені Штати, і Франція, і всі ті, хто мають ядерну зброю. Всі вони будуть проти, щоб Україна розробляла ядерну зброю. Така природа ядерного клубу, тому Україні насамперед потрібно стати незалежною економічно і політично від будь-якої країни, або принаймні менш залежною. На жаль, це зараз не є для України актуальним, тому що Україна дуже залежна від західного постачання зброї", - сказав він.

Водночас Сергій Таран зауважив, що Україна має такі перспективи, але про розробку такого озброєння треба говорити вже по факту створення, а не анонсувати на весь світ.

"Приклади країн, які попри спротив світу розробляли ядерну зброю, показує, що говорити треба менше, треба більше робити. От, наприклад, Індія, а потім Пакистан і, можливо, Ізраїль, коли вони розробляли ядерну зброю, вони про це не говорили, вони її спочатку розробили, потім випробували, а потім заявили на весь світ, що вона у них є. Якби вони говорили, то світ би настільки противися цьому, настільки чинив би цьому спротив, що їм би було з цим дуже важко щось зробити. Тому, справді, для української влади, напевно, це буде наступна генерація Української влади, може постати дуже актуальним, і я вважаю, це було б правильно - розробка власної ядерної зброї. Але це не треба робити голосно, не треба з цього робити шоу, піар, чи обіцяти, що це завтра, як у нас іноді це зараз роблять", - зазначив він.

Політолог вважає, що питання ядерного статусу України може стати і хорошим підгрунтям для вступу в НАТО.

"Це треба розробити і потім заявити, тоді в цьому буде сенс, і світ тоді буде змушений це прийняти як прийняв факт, що Індія має ядерну зброю або Пакистан, або Ізраїль. Ну, правда, там в Ізраїлі кажуть, що, можливо, це блеф, але вони кажуть, що у них її немає, але якщо треба, вони її застосують, там така формула. Я думаю, що Україні треба підходити до цього питання і альтернатива ядерній зброї, якщо вона в принципі і є, то вона може бути лише одна - це вступ України до НАТО, під ядерну парасольку НАТО, тоді це може якось компенсувати цю розмову. І, до речі, це може бути дуже конструктивна розмова з нашими західними партнерами, коли їм пояснити, що у нас просто немає виходу: або ви нас берете в НАТО і захищаєте нас своєю ядерною парасолькою, або ми розробляємо свою ядерну зброю, і тоді це буде предметна розмова, тоді це буде дуже потужний аргумент для заходу з тим, щоб прискорити євроатлантичну інтеграцію України", - додав він.