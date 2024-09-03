США та Велика Британія планують безстроково продовжити пакт про співробітництво у сфері ядерної зброї

Про це пише Financial Times.

Ця зміна – офіційно рекомендована урядами Великої Британії та США, але підлягає законодавчій ратифікації обома сторонами – скасовує попередній 10-річний ліміт Угоди про взаємну оборону і відповідає попередженням ООН про те, що війна Росії в Україні спровокувала глобальну гонку ядерних озброєнь.

Зазначається, що кораблі, побудовані Великою Британією та Австралією і розгорнуті австралійським флотом, будуть оснащені новітніми американськими технологіями, але не нестимуть ядерної зброї.

"Закріплення угод (США і Великої Британії, - ред.) про спільне використання ядерної зброї на постійній основі є досить суттєвою зміною в їхніх відносинах. Це забезпечує постійну основу для модернізації британських сил ядерного стримування", - зазначив директор британського аналітичного центру Nuclear Information Service Девід Каллен.

Вперше підписаний у 1958 році й відтоді періодично поновлюваний договір є центральним стовпом "особливих відносин" між Великою Британією та США і вважається унікальною угодою серед держав, що володіють ядерною зброєю, зазначають автори.

Пакт востаннє продовжували у 2014 році на 10-річний термін, який закінчується у грудні. Він дозволяє обмінюватися ядерними технологіями та інформацією, але не ядерною зброєю чи контролем над нею.

За словами офіційних осіб, угода допомагає гарантувати безпеку ядерної зброї та ядерних двигунів двох країн.

Якщо протягом 21 робочого дня ні Палата громад, ні Палата лордів не проголосують проти, договір з поправками буде затверджений автоматично.

На думку аналітиків, запропоноване продовження договору є ознакою все більш нестабільних часів, а для Великої Британії воно має додаткову перевагу, адже гарантує виконання угоди незалежно від позиції будь-якого майбутнього уряду Сполучених Штатів.