Росіяни засудили 20-річного маріупольця до 11 років колонії через нібито шпигунство на користь ГУР

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

За версією окупантів, 20-річний Михайло Карімов, з грудня 2022 року по червень 2023 року нібито збирав та передавав до українського ГУР відомості про місця дислокації та переміщення росіян. Окупанти також заявили, що маріуполець начебто придбав та незаконно зберігав боєприпаси.

Так званий суд виніс йому вирок у вигляді 11 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

У міськраді зазначили, що окупанти наразі активізували пошуки "шпигунів" для того, щоб залякати місцеве населення висловлювати будь-яку критику РФ та мати проукраїнські погляди.

Так, у жовтні цього року 46-річну маріупольчанку Ольгу Пічуріну звинуватили нібито в шпигунстві. Жінці загрожує до 20 років ув'язнення.