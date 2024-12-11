Окупаційний "суд" у Донецьку оголосив вироки 9 захисникам Маріуполя

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Окупанти звинуватили українських захисників в обстрілі селища Старий Крим у Маріуполі в березні 2022 року та засудили від 24 років до довічного ув'язнення. Оборонці відбуватимуть покарання у виправній колонії суворого режиму.

Так, строки отримали військові 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Андрій Шестак, Назарій Мороз, Владислав Яворський, Вадим Шульга, Сергій Ямпольський, Максим Колбасін, Дмитро Шалара, Володимир Пензін та Костянтин Романюк.

"Усі вони захищали Маріуполь від російських окупантів, перебували на території меткомбінату "Азовсталь" та потім потрапили до російського полону", – додали у міськраді.

Фото: Маріупольська міська рада