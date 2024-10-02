На ТОТ Донеччини росіяни "засудили" трьох морпіхів ЗСУ на майже 30 років
Суд терористичної організації ДНР "виніс вирок" трьом українським морським піхотинцям за нібито вбивство цивільних у вигляді увʼязнення до 28 і 29,5 років
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко й генпрокуратура РФ.
Окупанти ухвалили вирок Богдану Потапову, Дмитру Брайку та Ескендеру Кудусову - військовим бригади морської піхоти ЗСУ.
У російській генпрокуратурі сказали, що в квітні 2022 року Потапов нібито розстріляв двох цивільних на території Маріупольського металургійного заводу, а такий наказ буцімто віддали Кудусов і Брайко.
Потапову і Брайку російські окупанти призначили 28 років колонії, а Кудусову - 29 років і 6 місяців.
"Варто нагадати, що саме росіяни примушували цивільне населення вдягати білі пов’язки, аналогічні тактичному маркуванню саме росіян. Ще тоді, навесні 2022 року писав, що потім вони це використають - прийшов час. Загалом вже понад 120 героїв оборони Маріуполя засуджено до шалених строків за злочини, яких вони не скоювали", - написав Андрющенко.
- 3 вересня південний окружний військовий суд Росії засудив до 16 та 20 років двох чоловіків за нібито співпрацю з українськими спецслужбами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 45.5Продаж 46.19
- Актуальне
- Важливе