На ТОТ Донеччини росіяни "засудили" трьох морпіхів ЗСУ на майже 30 років

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко й генпрокуратура РФ.

Окупанти ухвалили вирок Богдану Потапову, Дмитру Брайку та Ескендеру Кудусову - військовим бригади морської піхоти ЗСУ.

У російській генпрокуратурі сказали, що в квітні 2022 року Потапов нібито розстріляв двох цивільних на території Маріупольського металургійного заводу, а такий наказ буцімто віддали Кудусов і Брайко.

Потапову і Брайку російські окупанти призначили 28 років колонії, а Кудусову - 29 років і 6 місяців.

"Варто нагадати, що саме росіяни примушували цивільне населення вдягати білі пов’язки, аналогічні тактичному маркуванню саме росіян. Ще тоді, навесні 2022 року писав, що потім вони це використають - прийшов час. Загалом вже понад 120 героїв оборони Маріуполя засуджено до шалених строків за злочини, яких вони не скоювали", - написав Андрющенко.