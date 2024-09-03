Нібито за співпрацю з українськими спецслужбами: у Росії двох чоловіків засудили до 16 та 20 років

Про це повідомляють ТАСС та РИА Новости з посиланням на ЦОС ФСБ.

"Південний окружний військовий суд засудив учасника підрозділу спецпризначення ГУР МО України Олександра Любаса до 20 років ув'язнення за спробу висадки на узбережжі Криму та нападу на військовослужбовців ЗС РФ", - повідомив представник суду ТАСС.

У виданні кажуть, що у березні 2022 року Любас, перебуваючи на Київщині, нібито вступив до підрозділу спеціального призначення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Крім того, російський суд також засудив до 16 років колонії жителя Севастополя, якого у вересні 2023 року затримали начебто за підготовку теракту.

Засуджений, мовляв, за завданням українських спецслужб планував підірвати об'єкт транспортної інфраструктури. Його справу розслідували за статтями про готування до теракту і про держзраду.