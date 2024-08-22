Росіяни заявили про затримання в Криму нібито агентів української розвідки
В окупованому Криму російська Федеральна служба безпеки затримала трьох людей, які нібито є агентами української воєнної розвідки
Про це пише РІА Новини.
"Затримані планували підриви на території півострова, серед цілей була насосна станція, що постачає водою Керч. Також вони збирали відомості про російських військових", - йдеться у повідомленні.
Російські окупанти стверджують, що підозрювані є агентами воєнної розвідки України. За даними ФСБ, один з них - громадянин Молдови, ще двоє - громадяни Росії.
- Раніше ЦПД повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях півдня росіяни збільшили кількість перевірок на вулицях. Окупантів, зокрема, цікавлять ті, хто не мають паспорт РФ та повернувся на ТОТ переоформлювати майно.
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