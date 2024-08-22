Росіяни заявили про затримання в Криму нібито агентів української розвідки

Про це пише РІА Новини.

"Затримані планували підриви на території півострова, серед цілей була насосна станція, що постачає водою Керч. Також вони збирали відомості про російських військових", - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти стверджують, що підозрювані є агентами воєнної розвідки України. За даними ФСБ, один з них - громадянин Молдови, ще двоє - громадяни Росії.