На ТОТ півдня окупанти збільшили кількість перевірок на вулицях, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Там розповіли, що окупаційні адміністрації, зокрема, дозволили звичайним солдатам здійснювати вибіркові перевірки документів та вмісту телефону.

"Традиційно росіян цікавлять ті, що не мають російський паспорт та канали інформації на телефоні. Також російські правоохоронці активно викликають на допити тих, хто повернувся на ТОТ переоформлювати майно", - йдеться у повідомленні.

У Спротиві кажуть, що окупантів цікавлять відомості про Сили оборони й наявність родичів в українській армії. В окремих випадках росіяни проводили обшуки майна.