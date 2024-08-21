На ТОТ півдня окупанти збільшили кількість перевірок на вулицях, - Спротив
На тимчасово окупованих територіях півдня росіяни збільшили кількість перевірок на вулицях. Окупантів, зокрема, цікавлять ті, хто не мають паспорт РФ та повернувся на ТОТ переоформлювати майно
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Там розповіли, що окупаційні адміністрації, зокрема, дозволили звичайним солдатам здійснювати вибіркові перевірки документів та вмісту телефону.
"Традиційно росіян цікавлять ті, що не мають російський паспорт та канали інформації на телефоні. Також російські правоохоронці активно викликають на допити тих, хто повернувся на ТОТ переоформлювати майно", - йдеться у повідомленні.
У Спротиві кажуть, що окупантів цікавлять відомості про Сили оборони й наявність родичів в українській армії. В окремих випадках росіяни проводили обшуки майна.
- У тимчасово окупованому Бердянську росіяни провели пропагандистське шоу, "відродивши" фейкове "запорізьке військо". Вони стверджують, що козацтво є частиною їхньої історії.
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