Намагаються привласнити нашу історію: Росія створює фейкове "запорозьке військо" в окупованому Бердянську
У тимчасово окупованому Бердянську росіяни провели пропагандистське шоу, "відродивши" фейкове "запорозьке військо". Вони стверджують, що козацтво є частиною їхньої історії
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За інформацією, отриманою з пропагандистських ресурсів РФ, окупанти впевнені, що новостворене "військо" є "справжнім та православним", а "хоругву" навіть освятили священники РПЦ.
Як зазначили у Центрі протидії дезінформації, новостворене "військо" буде служити на ТОТ України.
"Подібними пропагандистськими акціями Росія вкотре намагається привласнити українську історію та паразитувати на ній. Фейкове "запорозьке військо" не має жодного стосунку ані до українського народу, ані до українських військових традицій, і є одним з підрозділів окупаційної армії РФ на території України", - йдеться у повідомленні.
- 19 серпня повідомлялось, що росіяни на тимчасово окупованих територіях півдня України проводили мілітаристські заходи для дітей у дитсадках. Зокрема, вони влаштовували вистави боїв.
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