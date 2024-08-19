Одягали в солдатів Червоної армії й влаштовували вистави боїв: РФ у дитсадках на ТОТ проводить мілітаристські заходи, - Спротив
Росіяни на тимчасово окупованих територіях півдня України проводили мілітаристські заходи для дітей у дитсадках. Зокрема, вони влаштовували вистави боїв
Про це повідомив Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях росіяни промивають мізки зовсім маленьким дітям у захоплених дитячих садках. Так, на ТОТ півдня минулого тижня ворог провів низку мілітаристських заходів з метою романтизації війни", - йдеться у повідомленні.
Акцентують, що окупанти переодягали дітей у форму солдатів Червоної армії, зокрема, поранених, та розігрували бої.
"Таким чином ворог використовує пропаганду щодо дітей зовсім маленького віку й готує майбутніх яничарів для своїх подальших загарбницьких війн. Звичайно, що під час цих вистав діткам наголошували, що їхня Батьківщина - це "нацисти", які напали на їх рідний край", - додали у ЦНС.
- Раніше стало відомо, що російські окупанти з 1 вересня 2024 року запроваджують у школах на ТОТ обов’язковий військовий вишкіл для учнів випускних 8 і 10 класів.
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