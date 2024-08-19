Одягали в солдатів Червоної армії й влаштовували вистави боїв: РФ у дитсадках на ТОТ проводить мілітаристські заходи, - Спротив

Про це повідомив Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни промивають мізки зовсім маленьким дітям у захоплених дитячих садках. Так, на ТОТ півдня минулого тижня ворог провів низку мілітаристських заходів з метою романтизації війни", - йдеться у повідомленні.

Акцентують, що окупанти переодягали дітей у форму солдатів Червоної армії, зокрема, поранених, та розігрували бої.

"Таким чином ворог використовує пропаганду щодо дітей зовсім маленького віку й готує майбутніх яничарів для своїх подальших загарбницьких війн. Звичайно, що під час цих вистав діткам наголошували, що їхня Батьківщина - це "нацисти", які напали на їх рідний край", - додали у ЦНС.