У школах на ТОТ росіяни з вересня запроваджують обов’язковий військовий вишкіл, - Нацспротив
Російські окупанти з 1 вересня 2024 року запроваджують у школах на ТОТ обов’язковий військовий вишкіл для учнів випускних 8 і 10 класів
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
В усіх школах на окупованих територіях з 1 вересня цього року запроваджується новий предмет "Основи безпеки і захисту Родіни" для учнів випускних 8-х і 10-х класів.
Зазначається, що ключовим елементом нової програми стануть обов’язкові 5-денні військові збори на базі мережі центрів “Авангард”.
"Тисячі українських дітей - заручників путінської імперії, у порушення Женевської конвенції, на постійній основі і в обов’язковому порядку вчитимуться вбивати своїх українських співгромадян", - кажуть у Спротиві.
- Учнів школи №1 тимчасово окупованого Біловодська Луганської області росіяни вивезли у табір "юних армійців" до Новосибірської області РФ.
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