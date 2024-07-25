У школах на ТОТ росіяни з вересня запроваджують обов’язковий військовий вишкіл, - Нацспротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

В усіх школах на окупованих територіях з 1 вересня цього року запроваджується новий предмет "Основи безпеки і захисту Родіни" для учнів випускних 8-х і 10-х класів.

Зазначається, що ключовим елементом нової програми стануть обов’язкові 5-денні військові збори на базі мережі центрів “Авангард”.

"Тисячі українських дітей - заручників путінської імперії, у порушення Женевської конвенції, на постійній основі і в обов’язковому порядку вчитимуться вбивати своїх українських співгромадян", - кажуть у Спротиві.