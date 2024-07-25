"Навчатимуть навичкам бою": росіяни вивезли учнів однієї зі шкіл Луганщини у табір до Сибіру

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях області загарбники посилюють пропаганду серед дітей та молоді та готують їх до участі у війні.

Що стосується дітей, яких вивезли із Біловодська, у таборі спецназівці, танкісти, курсанти військових вишів РФ навчатимуть їх навичкам бою. Крім того, свою роботу виконуватимуть спеціалісти з патріотичного виховання.