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Головна Війна з Росією "Навчатимуть навичкам бою": росіяни вивезли учнів однієї зі шкіл Луганщини у табір до Сибіру

"Навчатимуть навичкам бою": росіяни вивезли учнів однієї зі шкіл Луганщини у табір до Сибіру

Марина Клюєва
25 липня, 2024 четвер
09:18
Війна з Росією Окупанти

Учнів школи №1 тимчасово окупованого Біловодська Луганської області росіяни вивезли у табір "юних армійців" до Новосибірської області РФ

Зміст

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях області загарбники посилюють пропаганду серед дітей та молоді та готують їх до участі у війні. 

Що стосується дітей, яких вивезли із Біловодська, у таборі спецназівці, танкісти, курсанти військових вишів РФ навчатимуть їх навичкам бою. Крім того, свою роботу виконуватимуть спеціалісти з патріотичного виховання.

  • 23 липня стало відомо, що школярів із тимчасово окупованої Луганщини загарбники вербують до дитячого мілітаристського руху "Академія дружби народів "Ахмат", який функціонує під патронатом чеченського формування.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
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