Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Окупанти вербують дітей з Луганщини до дитячого мілітаристського руху "Академія дружби народів "Ахмат"

Окупанти вербують дітей з Луганщини до дитячого мілітаристського руху "Академія дружби народів "Ахмат"

Марина Клюєва
23 липня, 2024 вiвторок
19:34
Війна з Росією

Школярів із тимчасово окупованої Луганщини загарбники вербують до дитячого мілітаристського руху "Академія дружби народів "Ахмат", який функціонує під патронатом чеченського формування

Зміст

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Зокрема він розповів, що нещодавно у Луганську "випускники" першої зміни вже отримали дипломи за "готовність служити своїй країні та захищати її цінності".

За словами омбудсмана, протягом двох тижнів українські діти проходили курси армійської підготовки: у повному екіпіруванні, у бронежилетах та зі зброєю в руках "вели бій" у польових умовах, з окопів та на воді, отримували навички тактичної медицини та вчились російського "патріотизму" під керівництвом кавказьких командирів.

"Плани агресора далекоглядні – спочатку на базі літніх таборів, а потім і в межах загальноросійської програми створити плацдарм посиленої військової підготовки для українських дітей, щоб у стислі терміни виростити з них повноцінних вояків. Наголошую, що мілітаризація є грубим порушенням прав дитини, вчиненим країною-агресором. Кремль насильницьки формує з українських дітей покоління, яке вчить ненависті та насильству до всього українського", - наголосив Лубінець. 

  • 4 липня повідомлялося, що росіяни на тимчасово окупованих територіях проводять мілітаризовані змагання для школярів віком від 7 років. Дітей наряджають в однострій та вчать поводитися зі зброєю.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
Читайте також:
путін
20 липня, 2024 субота
Дипломат Брайза пояснив, чому Путін поспішає й кидає на війну всі можливі ресурси
Начальник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич
23 липня, 2024 вiвторок
"Багато комбригів готові свідчити": Кротевич поскаржився суду на бездіяльність ДБР щодо генерала Содоля
Камала Гарріс
22 липня, 2024 понедiлок
За перші години після виходу Байдена з президентської гонки кампанія Гарріс зібрала $46,7 млн
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.75
  • EUR
    Купівля 44.82
    Продаж 45.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
23 липня
20:10
Оновлено
Через замах на Трампа голова секретної служби США подала у відставку. Байден відреагував
20:02
OPINION
Блог Андрія Любки
Якщо ситуація в Україні безвихідна, то для чого Росії мир?
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 881-го дня війни: ЗСУ знищили станцію управління БПЛА на Півдні, а на Донеччині збили ворожий Су-25
19:59
Оновлено
У Генштабі підтвердили атаку на порт Кавказ у Краснодарському краї
19:46
Ексклюзив
росія - китай
Відносини РФ з КНДР сприймаються Китаєм у штики, - голова Центру аналізу та стратегій Чаленко
19:45
ДТЕК до жовтня планує відновити 60-70% генерації, втраченої через російські обстріли
19:45
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:18
тюрма
В Україні засудили двох іноземних інформаторів ФСБ, які шпигували за ЗСУ на Одещині
18:52
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден анонсував звернення до нації після виходу з президентських перегонів
18:43
Оновлено
обстріл Марганця
Росіяни атакували будинок сімейного типу на Дніпропетровщині: поранено трьох дітей
18:38
Люсі Едвардс, активістка та телеведуча з питань інвалідності, з першою сліпою лялькою Барбі
Лялька із тростиною: компанія Mattel випускає першу незрячу Барбі
18:36
Резерв+
У застосунок Резерв+ додали нову позначку: подробиці
18:34
СБУ у чотирьох регіонах нейтралізувала угруповання, що закликало до збройного спротиву мобілізації
18:14
На Вінниччині зафіксували випадок дирофіляріозу в людини: що це за хвороба та як себе убезпечити
18:13
Оновлено
Естонія
Уряд Естонії під керівництвом реформіста Крістена Міхала склав присягу. Зеленський провів першу розмову з прем'єром
18:07
відключення електроенергії
Одна та дві черги: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 24 липня
18:00
OPINION
Ольга Духнич
Чому в Україні не чутно публічних інтелектуалок?
17:57
тероборона
Понад 888 млрд грн: у першому півріччі Україна спрямувала на оборону 57,5% видатків держбюджету
17:57
Ексклюзив
Ракетний комплекс Нептун
"РФ теж має стратегічні вразливості": у Defense Express пояснили обрання порома "Крим-Кавказ" як цілі для удару
17:51
Ілюстративне фото
У Дніпрі чоловік скинув жінку з 11 поверху, а потім пішов відпочивати: йому оголосили підозру
17:47
Петер Сіярто
Угорщина пригрозила блокувати військову допомогу ЄС Україні до відновлення транзиту нафти російського "Лукойлу"
17:41
Шереф Малкоч
РФ ігнорує запити на відвідування українських військовополонених, - турецький омбудсмен
17:29
Окупанти, кримінал, росіяни
"Приниження гідності росіян": окупанти затримали жителя ТОТ України за коментарі у соцмережах
17:22
Володимир Зеленський
Ракетна програма, удари по території РФ та ротація: Зеленський провів Ставку
17:12
Селін Діон
Хвора Селін Діон відкриватиме Олімпіаду-2024, Снуп Догг нестиме Олімпійський вогонь
17:12
Оновлено
ЄС
ЄС схвалив військову допомогу Вірменії та перемовини про безвізовий режим
17:07
Дмитро Кулеба
Перший з 2012 року візит очільника МЗС до Китаю: Кулеба розповів, про що говоритиме в Пекіні
17:00
Аналітика
Камала Гарріс
Камала Гарріс – найімовірніша конкурентка Трампа: що про неї відомо та які в неї шанси стати президенткою США
16:48
Війна з Росією
Від початку доби на фронті відбулося 83 боєзіткнення. Росіяни найактивніше атакують на Покровському напрямку
16:47
Христина Соловій
"Я б не рекомендувала ходити до Емми на інтервʼю": Соловій розкритикувала Антонюк і назвала її упередженою
16:34
російські окупанти
На Запоріжжі кількість військових РФ упродовж трьох тижнів збільшилася до майже 90 тис., - ОСУВ "Таврія"
16:32
Влада не транслює запит на справедливість всередину суспільства, - Притула про виїзд Ханумака за кордон
16:29
ракетна атака на Охматдит
Охматдит оголосив тендер на відновлення після російського ракетного удару
16:27
демонтаж тунелю Деміївська
Посадовцям Київського метрополітену оголосили підозру в недбалості через підтоплення тунелю на "синій" гілці
16:19
Верховна Рада
"Збили з порядку денного": нардепка Клименко розповіла, як "слуги" та рештки ОПЗЖ протидіють забороні УПЦ (МП)
16:05
OPINION
Олексій Біловол
У 2024 історія може зробити зигзаг
15:54
Укрзалізниця збільшила кількість місць із Києва до Одеси на липень та серпень
15:54
спека в Європі
Кліматологи з Copernicus назвали 21 липня найспекотнішим днем за всю історію спостережень
15:37
На станцію "Академік Вернадський" несподівано прийшли пінгвіни дженту
На станцію "Академік Вернадський" несподівано прийшли пінгвіни дженту, які цю пору року проводять у інших місцях
15:33
Ексклюзив
Генерал-лейтенант ЗСУ Юрій Содоль та майор НГУ Богдан Кротевич
"Ймовірно, політична воля": експерт Ступак про бездіяльність ДБР щодо генерала Содоля
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV