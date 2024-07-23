Окупанти вербують дітей з Луганщини до дитячого мілітаристського руху "Академія дружби народів "Ахмат"
Школярів із тимчасово окупованої Луганщини загарбники вербують до дитячого мілітаристського руху "Академія дружби народів "Ахмат", який функціонує під патронатом чеченського формування
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Зокрема він розповів, що нещодавно у Луганську "випускники" першої зміни вже отримали дипломи за "готовність служити своїй країні та захищати її цінності".
За словами омбудсмана, протягом двох тижнів українські діти проходили курси армійської підготовки: у повному екіпіруванні, у бронежилетах та зі зброєю в руках "вели бій" у польових умовах, з окопів та на воді, отримували навички тактичної медицини та вчились російського "патріотизму" під керівництвом кавказьких командирів.
"Плани агресора далекоглядні – спочатку на базі літніх таборів, а потім і в межах загальноросійської програми створити плацдарм посиленої військової підготовки для українських дітей, щоб у стислі терміни виростити з них повноцінних вояків. Наголошую, що мілітаризація є грубим порушенням прав дитини, вчиненим країною-агресором. Кремль насильницьки формує з українських дітей покоління, яке вчить ненависті та насильству до всього українського", - наголосив Лубінець.
- 4 липня повідомлялося, що росіяни на тимчасово окупованих територіях проводять мілітаризовані змагання для школярів віком від 7 років. Дітей наряджають в однострій та вчать поводитися зі зброєю.
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