Окупанти вербують дітей з Луганщини до дитячого мілітаристського руху "Академія дружби народів "Ахмат"

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Зокрема він розповів, що нещодавно у Луганську "випускники" першої зміни вже отримали дипломи за "готовність служити своїй країні та захищати її цінності".

За словами омбудсмана, протягом двох тижнів українські діти проходили курси армійської підготовки: у повному екіпіруванні, у бронежилетах та зі зброєю в руках "вели бій" у польових умовах, з окопів та на воді, отримували навички тактичної медицини та вчились російського "патріотизму" під керівництвом кавказьких командирів.

"Плани агресора далекоглядні – спочатку на базі літніх таборів, а потім і в межах загальноросійської програми створити плацдарм посиленої військової підготовки для українських дітей, щоб у стислі терміни виростити з них повноцінних вояків. Наголошую, що мілітаризація є грубим порушенням прав дитини, вчиненим країною-агресором. Кремль насильницьки формує з українських дітей покоління, яке вчить ненависті та насильству до всього українського", - наголосив Лубінець.