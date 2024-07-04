На ТОТ окупанти залучають дітей до воєнізованої гри "зарніца", - Запорізька ОВА
Росіяни на тимчасово окупованих територіях проводять мілітаризовані змагання для школярів віком від 7 років. Дітей наряджають в однострій та вчать поводитися зі зброєю
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, у таборах відпочинку, де раніше діти оздоровлювалися та розважалися, на ТОТ проводять мілітаризовані змагання для школярів віком від 7 років.
Дітей наряджають в однострій, дають в руки зброю та навчають поводитися з нею. Також окупанти влаштовують імітацію бойових умов для школярів.
"Промивають мізки псевдопатріотичними, а насправді україноненависницькими закликами і наративами про велич Росії", - додав Федоров.
- Гауляйтер окупаційної "адміністрації" Запорізької області Євген Балицький підписав указ про створення дитячого будинку в тимчасово окупованому Бердянську.
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