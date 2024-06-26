Окупанти створили у Бердянську дитбудинок, вихованців якого зможуть незаконно усиновлювати росіяни, - голова МВА
Гауляйтер окупаційної "адміністрації" Запорізької області Євген Балицький підписав указ про створення дитячого будинку в тимчасово окупованому Бердянську
Про це заявила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
Вона заявила, що таким чином він відкрив можливість для примусового вивезення дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування на територію РФ.
"У подальшому ці діти можуть бути незаконно всиновлені росіянами, а кремлівські куратори будуть пильнувати процес "перевиховання". Фактично, мова йде про насильницьке переміщення дітей з метою знищення їхньої національної ідентичності, що підпадає під визначення геноциду та є грубим порушенням міжнародного права та Конвенції ООН про права дитини", - написала вона.
Також Галіціна повідомила, що згідно з "документом" основною метою "інтернату" першочергово є формування "гармонійно розвинутих" членів суспільства, "адаптованих до сучасних умов життя", а також духовно-моральне, патріотичне, трудове виховання.
"Вочевидь, йдеться про насаджування нової "русскої" ідеології та знищення в дітях всього українського. Такі злочинні дії окупантів загрожують довготривалими наслідками для України як демографічні втрати, психологічні травми для дітей, втрата національної ідентичності та ускладнення процесу повернення дітей після деокупації", - наголосила голова Бердянської МВА.
Фото: t.me/berdmisk
- 25 червня повідомлялось, що жителі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області постійно стикаються з комунальними проблемами, росіяни ж заявили про перевиконання плану з підготовки міста до зими.
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