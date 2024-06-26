Окупанти створили у Бердянську дитбудинок, вихованців якого зможуть незаконно усиновлювати росіяни, - голова МВА

Про це заявила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Вона заявила, що таким чином він відкрив можливість для примусового вивезення дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування на територію РФ.

"У подальшому ці діти можуть бути незаконно всиновлені росіянами, а кремлівські куратори будуть пильнувати процес "перевиховання". Фактично, мова йде про насильницьке переміщення дітей з метою знищення їхньої національної ідентичності, що підпадає під визначення геноциду та є грубим порушенням міжнародного права та Конвенції ООН про права дитини", - написала вона.

Також Галіціна повідомила, що згідно з "документом" основною метою "інтернату" першочергово є формування "гармонійно розвинутих" членів суспільства, "адаптованих до сучасних умов життя", а також духовно-моральне, патріотичне, трудове виховання.

"Вочевидь, йдеться про насаджування нової "русскої" ідеології та знищення в дітях всього українського. Такі злочинні дії окупантів загрожують довготривалими наслідками для України як демографічні втрати, психологічні травми для дітей, втрата національної ідентичності та ускладнення процесу повернення дітей після деокупації", - наголосила голова Бердянської МВА.

Фото: t.me/berdmisk