Окупанти заявили, що перевиконують план із підготовки Бердянська до зими, хоча у місті постійні "комунальні колапси", - голова МВА

Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

"Кожного дня у різних районах міста немає або води, або світла, що вже казати про тортури морозами без опалення взимку. Та фейкова влада й надалі намагається створити картинку паралельної реальності, де вони все роблять, все встигають і навіть перевиконують -, як у Союзі", - розповіла Галіціна.

Вона зазначила, що 25 червня гауляйтер Бердянська Сауленко зібрав засідання "штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду". Там виявилось, що у місті "все чудово" і план з підготовки до зими виконаний на 30%. До того ж це перевиконання показників.

Водночас окупаційна влада заявила, що "багато залежить від фінансового стану", тож наказали стягнути борги із підприємств і залучити до цього процесу "шефів із Твері".

"Дефіцит профільних фахівців у всій комунальній сфері зберігається, адже «звичайним людям» окупанти не бажають виплачувати зарплату. Інше діло - тверським помічникам - на них вся надія. Утім, бердянці впевнені, що вся допомога тих "шефів" - лише прикриття для відмивання грошей, і відобразиться вона лише у звітах Кремлю, а не на стані бердянських теплових мереж", - розповіла голова МВА.