Z-блогер Федоров визнав, що "здав на підвал" жительку Бердянська, яка спілкувалась українською

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російський Z-блогер Кирило Федоров відкрито говорить, що "здав на підвал" працівницю АЗС у тимчасово окупованому Бердянську. Все через те, що жінка заговорила з ним українською мовою.

За словами російського пропагандиста, він відвіз дівчину до найближчого блокпоста та здав російським військовим.

"Одного тільки факту, що дівчина, опинившись в окупації, не хоче відмовлятися від своєї національної ідентичності та мови, виявилося достатньо для того, щоб піддати її тортурам та навіть загрозі смерті від рук російських загарбників", - наголошує ЦПД.

Росіяни здійснюють геноцид на тимчасово окупованих територіях і навіть цього не приховують.

"Попри розповіді про "боротьбу з нацизмом" і "захист російськомовного населення", насправді мета війни, яку розв’язала РФ, – це знищення української нації", - йдеться у матеріалі Центру.