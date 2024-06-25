Z-блогер Федоров визнав, що "здав на підвал" жительку Бердянська, яка спілкувалась українською
Російські терористи самі визнають, що переслідують українськомовних жителів окупованих територій
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Російський Z-блогер Кирило Федоров відкрито говорить, що "здав на підвал" працівницю АЗС у тимчасово окупованому Бердянську. Все через те, що жінка заговорила з ним українською мовою.
За словами російського пропагандиста, він відвіз дівчину до найближчого блокпоста та здав російським військовим.
"Одного тільки факту, що дівчина, опинившись в окупації, не хоче відмовлятися від своєї національної ідентичності та мови, виявилося достатньо для того, щоб піддати її тортурам та навіть загрозі смерті від рук російських загарбників", - наголошує ЦПД.
Росіяни здійснюють геноцид на тимчасово окупованих територіях і навіть цього не приховують.
"Попри розповіді про "боротьбу з нацизмом" і "захист російськомовного населення", насправді мета війни, яку розв’язала РФ, – це знищення української нації", - йдеться у матеріалі Центру.
- 24 червня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області загарбники влаштували день пам'яті жертв терактів у Махачкалі та Дербенті, що в Дагестані.
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