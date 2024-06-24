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Окупанти влаштували у Бердянську день пам'яті жертв терактів у Дагестані, - голова МВА

24 червня, 2024 понедiлок
17:58
Війна з Росією Окупанти влаштували у Бердянську день пам'яті жертв терактів у Дагестані

24 червня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області загарбники влаштували день пам'яті жертв терактів у Махачкалі та Дербенті, що в Дагестані

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Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Вона наголосила на тому, що на 24 червня 2024 року припадає річниця вбивства окупантами у Бердянську двох неповнолітніх партизанів Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова.

"24 червня 2024 року в окупованому Бердянську відбулася цинічна акція, організована російськими загарбниками. Під виглядом вшанування пам'яті жертв терактів у Махачкалі та Дербенті, які сталися днем раніше, окупаційна влада влаштувала пропагандистський захід", - написала Галіціна.

Вона повідомила, що самопроголошений так званий голова міста Олександр Сауленко разом з іншими колаборантами та представниками окупаційної адміністрації взяли участь у цьому "заході". Зокрема говорили про "солідарність" та "єдину велику Батьківщину - Росію".

"Ця акція є ще одним прикладом цинічної пропаганди окупантів, які намагаються створити ілюзію "нормального життя" на захоплених територіях. Вони навмисно замовчують власні злочини, натомість намагаючись маніпулювати почуттями людей через трагедії в інших регіонах", - додала голова Бердянської МВА.

Хто такі Тигран Оганнісян та Микита Ханганов

"Медійна ініціатива за права людини" повідомила, що у ніч на 30 вересня 2022 року військові РФ викрали 16-річного Тіграна Оганнісяна, який мешкав із бабусею в окупованому Бердянську. Його арештували, але 5 жовтня хлопця відпустили. Після звільнення Тигран розповів, що під час арешту зазнав катувань струмом, допитів та імітації розстрілу.

Того ж дня, 30 вересня 2022 року, окупаційні поліцейські прийшли з обшуком до 16-річного Микити Ханганова, однокласника Тиграна. У той день родини не було вдома, тож окупанти повернулися за 2 тижні та арештували Микиту з батьком. У відділку їх допитали, але відпустили.

З того часу окупанти регулярно допитували Тиграна і Микиту, а в їхніх оселях влаштовували обшуки. Дітей зобов’язали щоденно відмічатися в поліцейському відділку.

24 травня 2023 року Тігран Оганнісян та Микита Ханганов отримали обвинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Справу готували до суду, РФ планувала засудити хлопців до 20 років ув'язнення.

15 червня 2023 року Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою припинити переслідувати Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, а також випустити їх на підконтрольну Україні територію. "За" проголосували 425 депутатів, "проти" - 3, утрималися 15 людей.

Ввечері 24 червня окупаційний голова Запорізької області Володимир Рогов заявив, нібито у Бердянську було вбито двох неповнолітніх українських партизанів. Рогов стверджує, що о 19:00 24 червня хлопці "відкрили вогонь по набережній, де знаходилися цивільні", одним з "винуватців" він називає неповнолітнього Тиграна Оганісяна. 

Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова заявила, що другим загиблим партизаном є Микита Ханганов. Обидва хлопці були 2006 року народження. 

На вбивство двох українців хлопців-підлітків відреагував омбудесмен з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що Росія має понести покарання, адже вбивці мають бути засудженні.

20 травня на честь Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова перейменували вулицю у Запоріжжі.

  • 23 червня 2024 року озброєні особи влаштували теракти в містах Дербент та Махачкала (Дагестан, РФ)
Теги:
Україна
російська армія
Бердянськ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
воєнні злочини Росії
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