У Дагестані обстріляли церкву та підпалили синагогу
В неділю, 23 червня 2024 року, озброєні особи влаштували теракти в містах Дербент та Махачкала (Дагестан, РФ)
Про це повідомляє місцева влада, поліція та інформаційні ТГ-канали.
У Дербені було підпалено синагогу та обстріляно церкву, в Махачкалі йде перестрілка.
Новина доповнюється
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.06
- Актуальне
- Важливе