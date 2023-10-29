У російській Махачкалі натовп увірвався до аеропорту й шукає пасажирів рейсу з Тель-Авіву
У неділю, 29 жовтня, в аеропорті Махачкали, що в столиці Дагестану, кілька тисяч людей протестують проти літака з ізраїльтянами. Мітингувальники скандують гасла на підтримку Палестини
Про це пише росЗМІ "Ізвєстія".
Зазначається, що кілька тисяч людей викрикують гасла на підтримку Палестини, а в руках у них антиізраїльські плакати.
"Кілька тисяч дагестанців зараз перебувають тут на майданчику перед міжнародним терміналом аеропорту Махачкали. Приїхали чоловіки, жінки, діти із сусідніх сіл, міст та районів", - йдеться у повідомленні.
Пізніше мітингувальники змогли прорватися до будівлі аеропорту, вони зламали вхідні двері.
Крім цього, протестувальники перекривають дороги та розгойдують автівки. Натомість правоохоронці зробили кілька пострілів у повітря, коли люди напали на патрульний автомобіль.
Пізніше видання RusNews повідомило, що протестувальники намагаються взяти штурмом літак авіакомпанії Red Wings, який, ймовірно, прилетів з Ізраїлю. Натовп підіймається на крило літака, щоб знайти пасажирів із Тель-Авіва.
Натомість російське РБК повідомляє, що "Росавіація" повідомила про закриття аеропорту.
"У зв'язку з проникненням невідомих осіб на перон аеропорту "Махачкала" ухвалено рішення про тимчасове закриття аеропорту для обслуговування авіарейсів на приліт та виліт. Заходи діють до нормалізації ситуації. На місці працюють органи правопорядку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що літаки, які мали здійснити посадку в Махачкалі, перенаправлені на запасні аеродроми.
Реакція України
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію в Дагестані та заявив, що це "не поодинокий випадок".
"Це не поодинокий випадок у Махачкалі, а скоріше частина поширеної в Росії культури ненависті до інших націй, яку пропагують державне телебачення, експерти та влада", - написав він.
Президент навів приклад, що за останній рік міністр закордонних справ Росії та президент РФ Володимир Путін зробили низку антисемітських висловлювань.
- 27 жовтня Ердоган закликав турків наступного дня виходити на мітинг солідарності з Палестиною.
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