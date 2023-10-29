У російській Махачкалі натовп увірвався до аеропорту й шукає пасажирів рейсу з Тель-Авіву

Про це пише росЗМІ "Ізвєстія".

Зазначається, що кілька тисяч людей викрикують гасла на підтримку Палестини, а в руках у них антиізраїльські плакати.

"Кілька тисяч дагестанців зараз перебувають тут на майданчику перед міжнародним терміналом аеропорту Махачкали. Приїхали чоловіки, жінки, діти із сусідніх сіл, міст та районів", - йдеться у повідомленні.

Пізніше мітингувальники змогли прорватися до будівлі аеропорту, вони зламали вхідні двері.

Крім цього, протестувальники перекривають дороги та розгойдують автівки. Натомість правоохоронці зробили кілька пострілів у повітря, коли люди напали на патрульний автомобіль.

Пізніше видання RusNews повідомило, що протестувальники намагаються взяти штурмом літак авіакомпанії Red Wings, який, ймовірно, прилетів з Ізраїлю. Натовп підіймається на крило літака, щоб знайти пасажирів із Тель-Авіва.

Натомість російське РБК повідомляє, що "Росавіація" повідомила про закриття аеропорту.

"У зв'язку з проникненням невідомих осіб на перон аеропорту "Махачкала" ухвалено рішення про тимчасове закриття аеропорту для обслуговування авіарейсів на приліт та виліт. Заходи діють до нормалізації ситуації. На місці працюють органи правопорядку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що літаки, які мали здійснити посадку в Махачкалі, перенаправлені на запасні аеродроми.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію в Дагестані та заявив, що це "не поодинокий випадок".

"Це не поодинокий випадок у Махачкалі, а скоріше частина поширеної в Росії культури ненависті до інших націй, яку пропагують державне телебачення, експерти та влада", - написав він.

Президент навів приклад, що за останній рік міністр закордонних справ Росії та президент РФ Володимир Путін зробили низку антисемітських висловлювань.