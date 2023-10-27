Ердоган закликав турків виходити на мітинг солідарності з Палестиною

Про це Ердоган написав у твіттері.

"Я запрошую кожного члена нашої нації на #BüyükFilistinMitingi завтра, який ми проведемо в стамбульському аеропорту імені Ататюрка, де ми ще раз продемонструємо всьому світу нашу солідарність з нашими палестинськими братами", - написав Ердоган.