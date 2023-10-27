Ердоган закликав турків виходити на мітинг солідарності з Палестиною
Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав турків завтра, 28 жовтня, виходити на мітинг солідарності з Палестиною
Про це Ердоган написав у твіттері.
"Я запрошую кожного члена нашої нації на #BüyükFilistinMitingi завтра, який ми проведемо в стамбульському аеропорту імені Ататюрка, де ми ще раз продемонструємо всьому світу нашу солідарність з нашими палестинськими братами", - написав Ердоган.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе