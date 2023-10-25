Ердоган заявив, що ХАМАС не терористи, а "визволителі та моджахеди". Ізраїль відреагував

Про це інформує AA.com.

Він виступив перед своїми партійцями у парламенті.

"ХАМАС - це не терористична організація, це група визволителів і моджахедів, які борються за захист своїх земель і громадян", - заявив президент Ердоган і додав: "Майже половина загиблих під час атак Ізраїлю на Газу – діти. Навіть на цій картині видно, що метою є жорстокість, спрямована на вчинення злочинів проти людяності. Напади Ізраїлю на Газу є ознакою як вбивства, так і психічного захворювання як для тих, хто це скоїв, так і для тих, хто його підтримував".

Президент відхилив іраксько-сирійську резолюцію й сказав: "Боротьба Туреччини з тероризмом набула ще більшої сили. Історія не пробачить тим, хто дав терористам рятівне коло, сказавши НІ цій пропозиції. Ми продовжуватимемо демонтувати коридор терору, який намагаються встановити на наших кордонах, за допомогою нових операцій і виступати проти брудних кампаній, що проводяться".

Щодо ситуації в Газі він сказав, що Туреччина не має претензій до Ізраїлю як держави, але не може прийняти його жорстокості й поведінку як організації.

"У нас немає проблем з державою Ізраїль, але ми ніколи не схвалювали й не будемо схвалювати звірства, скоєні Ізраїлем, і те, як він діє як організація, а не як держава. Я закликаю всі інші країни розуму і совісті чинити тиск на уряд Нетаньяху, щоб повернути владу Ізраїля до тями", - додав Ердоган.

Президент додав, що мав намір поїхати до Ізраїлю, проте відмовився від нього.

Своєю чергою у МЗС Ізраїлю відреагували на заяву Ердогана.

"Ізраїль з огидою відкидає різкі слова президента Туреччини щодо терористичної організації ХАМАС. ХАМАС — це мерзенна терористична організація, гірша за ІДІЛ, яка жорстоко й навмисно вбиває немовлят, дітей, жінок і людей похилого віку, бере в заручники мирних жителів і використовує своїх людей як живий щит. Навіть спроба президента Туреччини захистити терористичну організацію та його підбурювальні слова не змінять жахів, які побачив увесь світ, і однозначного факту: ХАМАС = ІДІЛ", - йдеться у повідомленні.