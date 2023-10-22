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Туреччина направила до Єгипту літак з гуманітарною допомогою та лікарями для сектору Гази

22 жовтня, 2023 неділя
12:58
Світ Туреччина . Посольство в Україні в Києві

У неділю, 22 жовтня, Туреччина відправила до Єгипту літак із командою медиків та гуманітарною допомогою для сектору Гази

Про це повідомляє міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа у X (раніше twitter).

"Наш літак із 20 лікарями-спеціалістами вилетів, щоб допомогти Газі. Президентський літак, наповнений ліками та медичним приладдям, вилетів з Анкари до Єгипту", - написав Коджа.

Міністр поділився відео, на якому до президентського літаку завантажують коробки з медикаментами та гуманітарним вантажем.

"Наша команда визначить необхідні ліки, медичні матеріали та прилади для жителів Гази, а також проведе техніко-економічне обґрунтування створення польових госпіталів в єгипетському аеропорту Ель-Аріш і на прикордонному переході Рафах", — написав Коджа в попередньому повідомленні 21 жовтня.

Коджа повідомив, що Туреччина планує відправлення трьох вантажних літаків до аеропорту Ель-Аріш у Єгипті з ліками, медичним приладдям і обладнанням після того, як буде досягнуто домовленостей з відповідними органами.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери США, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу. Байден заявив, що Ізраїль має знищити терористичне угруповання ХАМАС, проте потрібно зберегти палестинську державу і владу.

17 жовтня бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування. 18 жовтня  Байден прибув до Ізраїлю й провів зустріч з Нетаньягу. За словами Байдена, удар по лікарні "Аль-Ахлі" у Газі завдав не ЦАХАЛ.

18 жовтня Байден заявив, що США направлять $100 млн як гуманітарну допомогу цивільним особам у Газі й на Західному березі. Він також планує звернутися до конгресу з проханням ухвалити новий "безпрецедентний" пакет підтримки Ізраїлю у сфері оборони.

20 жовтня міністерство оборони та Армія оборони Ізраїлю оголосили, що розпочнуть евакуацію жителів із північного міста Кір’ят-Шмона, яке розташоване на кордоні з Ліваном.

ХАМАС звільнив двох заручників, захоплених під час вторгнення 7 жовтня та масових вбивств в ізраїльських громадах. Американські громадянки Джудіт і Наталі Раанан повернулися в Ізраїль і мали возз’єднатися зі своїми родичами на військовій базі.

Представник армії Ізраїлю бригадний генерал Даніель Хагарі заявив, що зараз ЦАХАЛ готується до чергового етапу війни, операція проти ХАМАСу може тривати ще багато тижнів.

Туреччина братиме участь у наступному раунді переговорів щодо Формули миру та висловить свій авторитетний голос і позицію.

Увечері суботи, 21 жовтня, президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з керівником політичного бюро ХАМАС Ісмаїлом Ганією, під час якої сторони обговорили вивезення поранених з Гази на лікування до Стамбула.

Ізраїль
Палестина
Туреччина
Єгипет
гуманітарна катастрофа
гуманітарна допомога
Війна в Ізраїлі
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