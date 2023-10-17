ХАМАС заявив про авіаудар Ізраїлю по лікарні в Газі, ЦАХАЛ звинуватив палестинських бойовиків

Про це пише Al Jazeera.

Зазначається, що під час атаки в лікарні Аль-Ахлі в Газі перебували сотні людей, зокрема вимушено переселені зі своїх домівок. Станом на зараз унаслідок авіанальоту загинули понад 500 людей. Більшість з жертв - жінки та діти.

Згодом президент Палестини Махмуд Аббас оголосив триденну жалобу за жертвами удару по лікарні в Газі.

Єгипет уже засудив напад на арабську лікарню, назвавши його "небезпечним порушенням міжнародного гуманітарного права"

"Цей навмисний напад на цивільні об’єкти є небезпечним порушенням МГП і основних людських цінностей", – йдеться в заяві МЗС.

Так само із заявою про засудження атаки виступив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він закликав людство вжити заходів, "щоб зупинити цю безпрецедентну жорстокість у Газі".

Що каже Ізраїль

Водночас речник ізраїльської армії Даніель Хагарі каже, що досі немає подробиць про атаку на лікарню Аль-Ахлі.

"Ми отримаємо деталі та повідомимо громадськість. Я не знаю, чи це був ізраїльський авіаудар", – сказав він.

Представник ЦАХАЛ зазначив, що поки невідомо, чи було авіаналіт, який, як повідомляється, спричинив сотні жертв, здійснений Ізраїлем.

"Є багато авіаударів, багато невдалих ракет і багато фейкових звітів ХАМА", – наголосив Хагарі.

Однак, як передає телеканал i24 із посиланням на ЦАХАЛ, за попереднім розслідуванням армії оборони Ізраїлю, вибух у лікарні в Газі стався через невдалий запуск ракети ХАМАСом.

Згодом ЦАХАЛ повідомив, що вибух у лікарні спричинений невдалим запуском ракети угрупованням "Ісламський джихад".

"Згідно з аналізом оперативних даних ЦАХАЛ, у напрямку Ізраїлю було здійснено ракетний удар противника, який призвів до вибуху в районі лікарні. За наявною розвідувальною інформацією, що надійшла з кількох джерел, відповідальність за невдалу атаку несе "Ісламський джихад", - йдеться в повідомленні.



Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень.

Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери США, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Водночас після майже тижня ударів ЦАХАЛ по секторі Газа, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху заявив, що це лише початок. Ранком неділі, 15 жовтня, проіранське шиїтське угрупування з Лівану Хезболла здійснило ракетний удар по базі ЦАХАЛа Аль-Рахеб, що на ізраїльсько-ліванському кордоні.

В Ізраїлі вперше за усю історію евакуювали ціле місто. Заступниця мера міста Елад Калімі повідомила, що майже дві третини населення вже покинули місто, а ще декілька тисяч зроблять це найближчим часом.

Президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль має знищити терористичне угруповання ХАМАС, проте потрібно зберегти палестинську державу і владу.