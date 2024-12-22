Хоче відпочити й побачити доньку: Усик поділився планами на майбутнє після перемоги над Ф'юрі
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик, який володіє титулами WBC, WBO, WBA та IBO, підтвердив, що не планує завершувати свою спортивну кар'єру
Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.
Усик зазначив, що наразі хоче відпочити й провести час зі своєю молодшою донькою Марією.
"Послухайте. Мій наступний крок – я хочу відпочити, тому що сьогодні моя дружина надіслала мені відео, де моя молодша донька Марія каже: "Таті, таті". 10,5 місяців (доньці, – ред.). Я бачив свою молодшу доньку 2 місяці. Максимум 2 місяці, можливо, навіть півтора", – зауважив боксер.
Коли його запитали про можливі наступні бої, зокрема проти володаря титулу IBF Даніела Дюбуа або третій поєдинок з Ф'юрі, Усик не дав чіткої відповіді.
"Зараз я хочу повернутися додому, відпочити, вимкнути телефон. Зачинитися у своєму домі, сісти ось так і дивитися на небо, як росте дерево. Наразі я хочу відпочити та не думати про бокс, Дюбуа, Ф'юрі. Просто відпочити. Просто пограти зі своїми дітьми", – зазначив він.
Однак Усик підкреслив, що поки не планує завершувати кар'єру, оскільки все ще має бажання тренуватися і виходити на ринг.
"Так, я ще маю жагу боксувати й ще тренуватися, радувати свою команду, своїх близьких", – підсумував він.
- Нагадаємо, 21 грудня в Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик переміг у реванші британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу WBC, WBA та WBO в надважкій вазі.
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