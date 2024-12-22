Хоче відпочити й побачити доньку: Усик поділився планами на майбутнє після перемоги над Ф'юрі

Про це він заявив в інтерв'ю ТСН.

Усик зазначив, що наразі хоче відпочити й провести час зі своєю молодшою донькою Марією.

"Послухайте. Мій наступний крок – я хочу відпочити, тому що сьогодні моя дружина надіслала мені відео, де моя молодша донька Марія каже: "Таті, таті". 10,5 місяців (доньці, – ред.). Я бачив свою молодшу доньку 2 місяці. Максимум 2 місяці, можливо, навіть півтора", – зауважив боксер.

Коли його запитали про можливі наступні бої, зокрема проти володаря титулу IBF Даніела Дюбуа або третій поєдинок з Ф'юрі, Усик не дав чіткої відповіді.

"Зараз я хочу повернутися додому, відпочити, вимкнути телефон. Зачинитися у своєму домі, сісти ось так і дивитися на небо, як росте дерево. Наразі я хочу відпочити та не думати про бокс, Дюбуа, Ф'юрі. Просто відпочити. Просто пограти зі своїми дітьми", – зазначив він.

Однак Усик підкреслив, що поки не планує завершувати кар'єру, оскільки все ще має бажання тренуватися і виходити на ринг.

"Так, я ще маю жагу боксувати й ще тренуватися, радувати свою команду, своїх близьких", – підсумував він.