Усик переміг Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу
У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик переміг у реванші британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу WBC, WBA та WBO в надважкій вазі
Про це повідомляє DAZN Boxing.
21 грудня в Саудівській Аравії відбулася друга частина протистояння між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Перший поєдинок 18 травня також відбувся в Ер-Ріяді та завершився перемогою за очками українця, який став абсолютним чемпіоном світу.
37-річний Усик виявився першим важковаговиком в історії, який здобув одразу чотири пояси - WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної федерації боксу) і став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в головній категорії.
У реванші це звання на кону не стояло, оскільки наш боксер у червні відмовився від титулу IBF.
Усик вийшов на бій з вагою 102,5 кг, Фʼюрі важив 127,4 кг. Також 36-річний британець суттєво переважав українця у зрості - 206 см проти 191 см.
Тайсон Ф'юрі вдало розпочав поєдинок проти Олександра Усика, у стартових раундах добре працював джебом та тримав чемпіона на дистанції. Коли українцю вдавалося прорватися у ближній бій, британець миттєво клінчував.
Усик перехопив ініціативу в другій половині бою. Він поступово збільшив швидкість та виснажував Ф'юрі численними ударами по корпусу.
У чемпіонських раундах Олександр Усик домінував та після кількох потужних ударів в голову був близьким, аби відправити претендента у нокдаун. В заключній трихвилинці Тайсон Ф'юрі виглядав відверто втомленим та розраховував винятково на те, аби впіймати українця аперкотом, проте виконати його не зумів.
Усик переміг Ф'юрі одностайним рішенням суддів - 116:112, 116:112, 116:112 - та захистив титули чемпіона світу.
Еспресо провів текстову трансляцію бою Усик - Ф'юрі.
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