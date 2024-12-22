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Головна Спорт Усик переміг Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу

Усик переміг Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу

Дмитро Марценишин
22 грудня, 2024 неділя
01:31
Спорт Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)

У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик переміг у реванші британця Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу WBC, WBA та WBO в надважкій вазі

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Про це повідомляє DAZN Boxing

21 грудня в Саудівській Аравії відбулася друга частина протистояння між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Перший поєдинок 18 травня також відбувся в Ер-Ріяді та завершився перемогою за очками українця, який став абсолютним чемпіоном світу. 

37-річний Усик виявився першим важковаговиком в історії, який здобув одразу чотири пояси - WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної федерації боксу) і став першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в головній категорії.

У реванші це звання на кону не стояло, оскільки наш боксер у червні відмовився від титулу IBF.

Усик вийшов на бій з вагою 102,5 кг, Фʼюрі важив 127,4 кг. Також 36-річний британець суттєво переважав українця у зрості - 206 см проти 191 см. 

Тайсон Ф'юрі вдало розпочав поєдинок проти Олександра Усика, у стартових раундах добре працював джебом та тримав чемпіона на дистанції. Коли українцю вдавалося прорватися у ближній бій, британець миттєво клінчував.  

Усик перехопив ініціативу в другій половині бою. Він поступово збільшив швидкість та виснажував Ф'юрі численними ударами по корпусу. 

У чемпіонських раундах Олександр Усик домінував та після кількох потужних ударів в голову був близьким, аби відправити претендента у нокдаун. В заключній трихвилинці Тайсон Ф'юрі виглядав відверто втомленим та розраховував винятково на те, аби впіймати українця аперкотом, проте виконати його не зумів.

Усик переміг Ф'юрі одностайним рішенням суддів - 116:112, 116:112, 116:112 - та захистив титули чемпіона світу. 

Еспресо провів текстову трансляцію бою Усик - Ф'юрі

 

 

Теги:
Новини
Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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