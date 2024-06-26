Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу

Про це Усик заявив у відеозверненні в Insagram.

"Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа. Пояс IBF - мій подарунок вам на 21 вересня 2024 року. Світ любить сильних", - сказав Усик.

Після того, як український важковаговик залишить титул IBF (Міжнародної боксерської федерації) вакантним, він перестане бути абсолютним чемпіоном світу. В Усика залишиться три титули - WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів британця Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі. Відмова українця від поясу IBF означає, що у реванші з Ф'юрі 21 грудня в Саудівській Аравії на кону звання абсолютного чемпіона світу не стоятиме.

Таким чином, 21 вересня британці Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа, яких раніше перемагав українець, просперечаються за титул IBF.

За словами промоутера Едді Хірна, очікується, що переможець цього поєдинку навесні 2025 року має зустрітися із сильнішим у реванші Усик - Ф'юрі. Вони знову визначать абсолютного чемпіона світу.