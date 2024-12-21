Реванш Усик - Ф'юрі: онлайн-трансляція супербою між українцем та британцем
У суботу, 21 грудня, в Ер-Ріяді Олександр Усик захищає титули чемпіона світу WBC, WBA та WBO в надважкій вазі у реванші проти Тайсона Ф'юрі. Еспресо проведе текстову трансляцію бою. Початок - о 23:00
21 грудня в Саудівській Аравії відбудеться друга частина головного протистояння року в боксі між Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Перший поєдинок 18 травня також відбувся в Ер-Ріяді та завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів - 115:112, 113:114, 114:113.
37-річний Усик виявився першим важковаговиком в історії, який здобув одразу чотири пояси - WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної федерації боксу) і першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.
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У реванші це звання на кону не стоятиме через те, що українець 26 червня відмовився від титулу IBF, який дістався британцю Даніелю Дюбуа.
На церемонії зважування 20 грудня Усик показав 102,5 кг, Фʼюрі виявився майже на 10 кг важчим, ніж під час першого бою - 127,4 кг. Також 36-річний британець суттєво переважає українця у зрості - 206 см проти 191 см.
Головний поєдинок вечора боксу в Ер-Ріяді між Усиком та Ф'юрі розпочнеться орієнтовно о 00:45.
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