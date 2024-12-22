Як РФ вдається дискредитувати українські благодійні фонди: пояснив засновник OSINT-агенції Molfar Старосєк

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я от умовно розділив би людей на три групи: можна сказати, свідома бульбашка, які будуть донатити не зважаючи на російські наративи, власне, люди, які в це не вірять і не донатять взагалі ніколи. І в принципі на ці дві бульбашки впливу росіян не буде, тому що одні будуть донатити все одно, інші взагалі не будуть. А от посередині між ними люди, які сумніваються, і якраз на них іде основний фокус росіян. І вони в основному працюють по коментарях, тобто фонд закривав великий збір, і вони закидають ботів у коментарі. І вони зазвичай пишуть якусь таку необгрунтовану критику, перехід на особистості", - сказав він.

За словами Артема Старосєка, боти, яких направляють росіяни, працюють по трьох основних групах, так званих больових точках.

"Перше, вони, власне, фокусуються на особі фонду, яка зазвичай асоціюється з фондом. Наприклад фонд Притули - Притула, Чмут - Повернись живим. І вони конкретно намагаються дискредитувати цю особу, кажуть: "Чмут краде гроші", "Притула, де Спартани, ти вкрав їх". І вони б’ють в цю саме точку, що фонд може бути й ок, але треба замінити керівника", - вважає він.

Також засновник розвідувальної агенції зазначив, що росіяни намагаються атакувати репутацію фондів і закидають щодо нецільового використання коштів.

"Друга основна точка - це атака на репутацію фонду, і, наприклад, якщо взяти кейс із супутником, вони саме б’ють, що фонд крав гроші, і супутника ніде немає. І, власне, фрази Головного управління розвідки, що цей супутник давно окупився по знищеній техніці, на цих людей не діють. Ну й останнє - це нецільове використання грошей, коли вони намагаються знаходити, що хтось купив собі нерухомість, підробляють документи про це, чи неправильно трактують факти та намагаються змусити людей думати, що їх кошти йдуть на персональне збагачення діячів фонду - це основні такі три групи, по яких вони діють", - зазначив Артем Старосєк.

18 грудня OSINT- агенція Molfar опублікувала розслідування про те, хто руйнує репутацію українських фондів.