Насправді все населення України отримує субсидії на електроенергію, - експерт з питань енергоефективності Павлюк
Виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України", експерт з питань енергоефективності розповів, що насправді тариф на електроенергію для населення становить 8 грн, половину з якого покриває субсидіями держава
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Я ще раз хочу нагадати, що 100% населення України є отримувачами субсидій на електроенергію. Всі побутові користувачі. Просто вони цього не бачать. Електроенергія сьогодні коштує понад 8 грн, а тариф для населення становить 4,32 грн з доставленням. Це означає, що всі побутові користувачі отримують від держави дотації. Ті, хто має електричне опалення отримують ще й половину вартості від дотованої ціни. Тобто, у цьому випадку дотації складають не 4 грн, а 6 грн. Фактично, чим більше ти споживаєш, тим більші матимеш дотації", - пояснив Павлюк.
Експерт вважає, що ціни на електроенергію в Україні у 2025 році можуть зрости.
"Насправді це шлях в нікуди. Оскільки, люди інсталюють абсолютно некоректні системи й одного дня все це вилізе боком. Їм доведеться заплати за сьогодні, за минулий час користування й за майбутній. Щодо зростання тарифів на електроенергію, то, я не здивуюсь, що ціни будуть зростати у 2025 році. Сьогодні комунальні підприємства та бізнес купують електроенергію за ціною в діапазоні між 9 та 11 грн. Це вартість, яка закладена в послуги", - додав він.
- 31 грудня уряд підвищив ціну на світло до 4,32 грн за кВт-год. Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до 30 квітня 2025 року
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.69 Купівля 41.69Продаж 42.2
- EUR Купівля 43.4Продаж 44.1
- Актуальне
- Важливе