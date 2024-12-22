Насправді все населення України отримує субсидії на електроенергію, - експерт з питань енергоефективності Павлюк

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я ще раз хочу нагадати, що 100% населення України є отримувачами субсидій на електроенергію. Всі побутові користувачі. Просто вони цього не бачать. Електроенергія сьогодні коштує понад 8 грн, а тариф для населення становить 4,32 грн з доставленням. Це означає, що всі побутові користувачі отримують від держави дотації. Ті, хто має електричне опалення отримують ще й половину вартості від дотованої ціни. Тобто, у цьому випадку дотації складають не 4 грн, а 6 грн. Фактично, чим більше ти споживаєш, тим більші матимеш дотації", - пояснив Павлюк.

Експерт вважає, що ціни на електроенергію в Україні у 2025 році можуть зрости.

"Насправді це шлях в нікуди. Оскільки, люди інсталюють абсолютно некоректні системи й одного дня все це вилізе боком. Їм доведеться заплати за сьогодні, за минулий час користування й за майбутній. Щодо зростання тарифів на електроенергію, то, я не здивуюсь, що ціни будуть зростати у 2025 році. Сьогодні комунальні підприємства та бізнес купують електроенергію за ціною в діапазоні між 9 та 11 грн. Це вартість, яка закладена в послуги", - додав він.