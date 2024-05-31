Уряд підвищив тариф на електроенергію

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 31 травня, повідомив Forbes нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко.

Диференціації тарифу за обсягом споживання, як анонсували в Міненерго, не буде – всі українці платитимуть по 4,32 грн за кВт-год.

Зараз діє тариф 2,64 грн/кВт-год. Тобто підвищення складатиме 60%.

Фото: forbes.ua

Постанову затвердили в останній день дії ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на ринку електроенергії. Якби уряд не ухвалив жодного рішення, тарифи з 1 червня підвищились до ринкового рівня, який становить близько 8 грн за кВт-год.

За даними ЕП, також відбулися зміни й для індивідуальних і колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:

до 2000 спожитих кВт на місяць - 2,64 грн/кВт

понад 2000 кВт на місяць - 4,32 грн/кВт.

Нагадаємо, що раніше перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що Кабмін має намір підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів майже у півтора раза. Нові ціни може бути встановлено вже влітку. Пізніше у Міненерго підтвердили, що дискусії з цього приводу дійсно тривають.

17 травня народний депутат Сергій Нагорняк повідомив, що з 1 червня тарифи на електроенергію для населення, ймовірно, зростуть до 4,5-5 грн/кВт.

Своєю чергою в Мінсоцполітики запевнили, що при підвищенні тарифів у держави є гроші на субсидії для всіх родин, які потребують допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг.