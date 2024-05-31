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Уряд підвищив тариф на електроенергію

31 травня, 2024 п'ятниця
16:35
Економіка лічильник, комуналка

Уряд підвищив ціну на світло до 4,32 грн за кВт-год. Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року

Зміст

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 31 травня, повідомив Forbes нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко.

Диференціації тарифу за обсягом споживання, як анонсували в Міненерго, не буде – всі українці платитимуть по 4,32 грн за кВт-год.

Зараз діє тариф 2,64 грн/кВт-год. Тобто підвищення складатиме 60%.

Фото: forbes.ua


Постанову затвердили в останній день дії ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на ринку електроенергії. Якби уряд не ухвалив жодного рішення, тарифи з 1 червня підвищились до ринкового рівня, який становить близько 8 грн за кВт-год.

За даними ЕП, також відбулися зміни й для індивідуальних і колективних побутових споживачів, які проживають в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах), обладнаних електроопалювальними установками:

  • до 2000 спожитих кВт на місяць - 2,64 грн/кВт
  • понад 2000 кВт на місяць - 4,32 грн/кВт.

Нагадаємо, що раніше перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що Кабмін має намір підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів майже у півтора раза. Нові ціни може бути встановлено вже влітку. Пізніше у Міненерго підтвердили, що дискусії з цього приводу дійсно тривають.

17 травня народний депутат Сергій Нагорняк повідомив, що з 1 червня тарифи на електроенергію для населення, ймовірно, зростуть до 4,5-5 грн/кВт.

Своєю чергою в Мінсоцполітики запевнили, що при підвищенні тарифів у держави є гроші на субсидії для всіх родин, які потребують допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг.

Теги:
Новини
Україна
Енергетика
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