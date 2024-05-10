"Аналізуємо ресурси": в Міненерго прокоментували ймовірність підвищення тарифів на електроенергію
У Міністерстві енергетики України обговорюють можливе підвищення тарифів на світло, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону
Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук у телемарафоні.
"Аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств, у тому числі обговорюємо можливість підвищення тарифу", - заявила Гринчук.
За її словами, Міністерство обговорює цей варіант, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону. Водночас там аналізують всі доступні фінансові ресурси, зокрема допомогу від партнерів.
"Зараз з тими пошкодженнями, які є, прогнозується значний дефіцит протягом наступного опалювального сезону. Тоді можуть бути відключення і побутових споживачів. Хоча ми намагаємося шукати і впроваджувати рішення, які пом'якшать ці наслідки взимку", - додала заступниця міністра.
- Напередодні перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що Кабмін має намір підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів майже у півтора раза. Нові ціни може бути встановлено вже влітку.
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