"Аналізуємо ресурси": в Міненерго прокоментували ймовірність підвищення тарифів на електроенергію

Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук у телемарафоні.

"Аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств, у тому числі обговорюємо можливість підвищення тарифу", - заявила Гринчук.

За її словами, Міністерство обговорює цей варіант, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону. Водночас там аналізують всі доступні фінансові ресурси, зокрема допомогу від партнерів.

"Зараз з тими пошкодженнями, які є, прогнозується значний дефіцит протягом наступного опалювального сезону. Тоді можуть бути відключення і побутових споживачів. Хоча ми намагаємося шукати і впроваджувати рішення, які пом'якшать ці наслідки взимку", - додала заступниця міністра.