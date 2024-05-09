Уряд готується підвищити тариф на електрику для населення, - нардеп Кучеренко
Кабмін має намір підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів майже у півтора раза. Нові ціни може бути встановлено вже влітку
Про це заявив перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, передає РБК-Україна.
"Уряд реально готує підвищення ціни на електроенергію для населення. Мій прогноз, що це відбудеться з першого червня. Я знаю, що обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 грн. Тобто приблизно у півтора раза", - сказав він.
За його словами, уряд попередньо має показати розрахунки нового тарифу на електроенергію.
"Але якось життя буде балансувати само ту ситуацію, в якій опинилася енергетика України", - наголосив нардеп.
- 9 січня Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за заборгованість за житлово-комунальні послуги. Виняток – зона активних бойових дій.
- У компанії Yasno розповіли, як відключатимуть споживачів.
- Пізніше Yasno пояснила, як повернути відключене за борги світло.
- Кабмін на засіданні 26 квітня ухвалив рішення залишити тарифи на електроенергію для населення без змін до 31 травня.
Читайте також: Кабмін дозволив відключати боржникам житлово-комунальні послуги. Що це означає?
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.36 Купівля 39.36Продаж 39.88
- EUR Купівля 42.22Продаж 42.92
- Актуальне
- Важливе