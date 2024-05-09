Уряд готується підвищити тариф на електрику для населення, - нардеп Кучеренко

Про це заявив перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, передає РБК-Україна.

"Уряд реально готує підвищення ціни на електроенергію для населення. Мій прогноз, що це відбудеться з першого червня. Я знаю, що обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 грн. Тобто приблизно у півтора раза", - сказав він.

За його словами, уряд попередньо має показати розрахунки нового тарифу на електроенергію.

"Але якось життя буде балансувати само ту ситуацію, в якій опинилася енергетика України", - наголосив нардеп.

9 січня Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за заборгованість за житлово-комунальні послуги. Виняток – зона активних бойових дій.

У компанії Yasno розповіли, як відключатимуть споживачів.

Пізніше Yasno пояснила, як повернути відключене за борги світло.

Кабмін на засіданні 26 квітня ухвалив рішення залишити тарифи на електроенергію для населення без змін до 31 травня.

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