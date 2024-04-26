Уряд ухвалив рішення залишити ціни на газ та електроенергію для населення без змін
Кабмін на засіданні 26 квітня ухвалив рішення залишити тарифи на газ та електроенергію для населення без змін
Про це повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.
За його словами, Нафтогаз продовжив дію пільгової ціни на газ для населення, тож вона, як і раніше, становитиме 7 грн 96 коп. за кубометр.
"Сьогодні уряд ухвалює рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення. 2 гривні 64 копійки за кіловат. Залишаємо цю ціну без змін", - поінформував Шмигаль.
"Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня", - додав він.
У Міненерго зазначили, що торік підвищення ціни на електроенергію дало змогу енергетикам здійснити ремонти на об’єктах, щоб Україна пройшла зиму без відключень споживачів.
"Водночас протягом березня - квітня 2024 року Росія знову здійснила низку масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Завдано значної шкоди об’єктам генерації та передачі електроенергії. Наразі пошкодження верифікуються, підраховуються збитки", - повідомила пресслужба відомства.
- Наприкінці березня очільник Міненерго Герман Галущенко казав, що попри масовані атаки РФ на енергосистему України про підвищення тарифів на електроенергію наразі не йдеться.
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