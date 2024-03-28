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Головна Економіка Атаки РФ на енергосистему: в Міненерго розповіли, чи підвищать тарифи на світло

Атаки РФ на енергосистему: в Міненерго розповіли, чи підвищать тарифи на світло

28 березня, 2024 четвер
11:05
Економіка тарифи на електроенергію, лічильник

Попри масовані атаки РФ на енергосистему України про підвищення тарифів на електроенергію наразі не йдеться

Про це заявив очільник Міненерго Герман Галущенко.

Він пояснив, чому влада вирішила підвищити тарифи торік.

"Тарифи минулого року підвищували як наслідок масштабних атак на енергетику. Без цього рішення ми б не відновили нашу енергетику і не пройшли б зиму так, як ми її пройшли, – спокійно, стабільно і без відключень", - сказав міністр.

Однак зараз про підвищення говорити зарано, бо Україна ще не підрахувала завдані Росією збитки.

"Ми ще не розуміємо масштабів пошкоджень (після останньої масованої атаки, – ред.), не здійснено повної оцінки збитків і не зрозуміло, які гроші потрібні на відбудову. Тому наразі немає жодних проєктів або напрацювань щодо зміни тарифів", - уточнив Галущенко.

Обстріл України 22 березня: що відомо

Російська армія в ніч на 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі.

Тоді ж Росія атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

У Харкові окупанти завдали понад 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю залишилося без світла.

Станом на 24 березня у Харкові зруйновані усі трансформаторні підстанції й ТЕЦ.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Станом на 27 березня на Дніпрогесі тривають розбір завалів та оцінка пошкодження обладнання.

Теги:
Україна
Війна з Росією
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