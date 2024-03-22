ДніпроГЕС зазнала атаки ворога. РФ поширює фейк про нібито знищення греблі
Російські окупанти 22 березня атакували найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС. Російські пропагандистські тг-канали почали поширювати фейкову новину про нібито знищення греблі
Про це повідомляє Укргідроенерго.
"На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики.
Загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована.
Центр протидії дезінформації повідомив, що Росія готує низку ІПСО після масованих обстрілів щодо енергетичної інфраструктури України. Це вони роблять, щоб посіяти паніку серед населення.
Зазначається, що більше інформації офіційно буде згодом. Проте Центр вже фіксує різні фейки щодо "знищення греблі", а також твердження, що "Україна повністю залишиться без світла".
"Уся ця інформація не відповідає дійсності", - додали у повідомленні
- Російські загарбники 22 березня намагалися здійснити масований обстріл України. Через це окупована Запорізька атомна електростанція опинилася на межі блекауту.
- Росія увечері 21 березня розпочала атаку по Україні ударними безпілотниками. Ворожі дрони вдерлися на територію України з півдня. Уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС.
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