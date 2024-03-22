Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією ДніпроГЕС зазнала атаки ворога. РФ поширює фейк про нібито знищення греблі
Оновлено

ДніпроГЕС зазнала атаки ворога. РФ поширює фейк про нібито знищення греблі

22 березня, 2024 п'ятниця
08:01
Війна з Росією ДніпроГЕС

Російські окупанти 22 березня атакували найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС. Російські пропагандистські тг-канали почали поширювати фейкову новину про нібито знищення греблі

Про це повідомляє Укргідроенерго.

"На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі триває пожежа на станції. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики.

Загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована. 

Центр протидії дезінформації повідомив, що Росія готує низку ІПСО після масованих обстрілів щодо енергетичної інфраструктури України. Це вони роблять, щоб посіяти паніку серед населення.

Зазначається, що більше інформації офіційно буде згодом. Проте Центр вже фіксує різні фейки щодо "знищення греблі", а також твердження, що "Україна повністю залишиться без світла".

"Уся ця інформація не відповідає дійсності", - додали у повідомленні

  • Російські загарбники 22 березня намагалися здійснити масований обстріл України. Через це окупована Запорізька атомна електростанція опинилася на межі блекауту.
  • Росія увечері 21 березня розпочала атаку по Україні ударними безпілотниками. Ворожі дрони вдерлися на територію України з півдня. Уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС.
Теги:
Суспільство
Запоріжжя
фейк
ракетний удар
російські фейки
Читайте також:
конгрес США
19 березня, 2024 вiвторок
Україні не варто очікувати на допомогу від США тому, що розглядається план "Б", - дипломат Осипенко
M142 HIMARS
21 березня, 2024 четвер
Україна виробляє аналоги HIMARS, а також далекобійні ракети, - WP
ЗСУ. ППО
21 березня, 2024 четвер
Українська ППО знищила 29 крилатих і 2 балістичні ракети
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.75
    Купівля 38.75
    Продаж 39.25
  • EUR
    Купівля 42.22
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
22 березня
08:06
OPINION
Анатолій Амелін
За що українським сім'ям виховувати трьох дітей
08:04
Вибух
У Росії заявили про нібито обстріл Білгорода
08:03
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
На ТОТ Херсонщини окупанти активно готуються до "мобілізації" наших людей, - Соболевський
07:58
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія масовано атакувала Україну ракетами й "шахедами" 22 березня: усі подробиці
07:28
РФ обстріляла теплоелектростанцію
РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання
07:28
фортифікація, обладнання рубежів оборони, ЗСУ
Ворог активізував сили на Бахмутському та Новопавлівському напрямку: 74 боєзіткнення за добу
07:15
Оновлено
корабель рф
Після місячної паузи РФ вивела в Чорне море два підводні ракетоносії
06:52
винищувач F-35
Польща піднімала авіацію під час масштабної атаки РФ по Україні
06:49
Сумщина
Росіяни намагаються помститися Сумщині за те, що їх витіснили з області два роки тому, - Україна в ОБСЄ
06:41
Супутникові знімки території довкола ЗАЕС
Через масовану атаку Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту, - Енергоатом
06:30
євро
Перший мільярд євро від заморожених активів РФ може бути виділений на зброю для України до липня, - фон дер Ляєн
06:26
метро
Кличко розповів, скільки Київ планує витратити на ремонт тунелю між станціями "Либідська" та "Деміївська"
06:15
оркі росіяни полон
Росія готує нові резерви для майбутніх наступів: ISW назвав один нюанс
06:11
МВФ
МВФ схвалив транш Україні в розмірі $880 млн
03:41
Євген Коноплянка
Коноплянка прийняв рішення завершити кар'єру футболіста, - ЗМІ
03:18
путін
Російський "Сибур" під час війни експортував продукції на 3 млрд євро
02:49
Вінісіус Тобіас
"Реал" відмовився від трансферу 20-річного таланта "Шахтаря"
02:21
Дамба ДніпроГЕС, Запоріжжя
"Українські спецслужби готують підрив дамби ДніпроГЕС": російські фейки за 21 березня
01:33
Артем Довбик та Юхим Конопля (праворуч), Боснія - Україна
Євро-2024: результати усіх матчів плей-офф кваліфікації
00:58
РФ атакувала Харків, 20.03.24
У Харкові встановили особи загиблих унаслідок ракетного удару РФ
00:53
Сергій Ребров
"Наша місія – показувати, що ми досі живі, досі б'ємося з росіянами", - Ребров після матчу з боснійцями
00:26
Збірна Ісландії
Євро-2024: Україна зіграє проти Ісландії у фінальному матчі кваліфікації
2024, четвер
21 березня
23:45
Боснія - Україна
Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу у Боснії і Герцеговини
23:44
Едін Джеко та Олександр Зубков (праворуч), Боснія - Україна
Боснія і Герцеговина - Україна 1:2: онлайн-трансляція гри плей-офф Євро-2024
23:26
Микола Княжицький
Україна стоїть перед важкими викликами збереження демократії в умовах війни, - Княжицький на КБФ
22:52
Apple
У Китаї відкрився другий у світі за величиною магазин Apple
22:51
Боснія і Герцеговина
ЄС починає переговори про вступ з Боснією і Герцеговиною
22:29
Мі-24
Чехія передала Україні останню партію вертольотів Мі-24
22:28
Ексклюзив
росія - китай
"Захід матиме аргумент": політолог Рейтерович пояснив, як показати Китаю недоговороздатність РФ
22:10
Зеленський зустрівся з головою військового комітету НАТО Бауером: про що говорили
22:04
Ексклюзив
обстріл, ППО
Один із найскладніших ударів, який фахівці ППО називають "зірковим": генерал Романенко про ракетну атаку РФ на Київ
22:00
Литва прапор
Парламент Литви погодив збільшення витрат на оборону до 3% ВВП
21:43
Ексклюзив
Ігор Рейтерович
Не всі західні сценарії завершення війни містять кордони 1991 року, Україна має просувати свій та мати запасні пропозиції, - політолог Рейтерович
21:37
Джо Байден
Виборчі перегони у США: опитування вперше з серпня віддають перевагу Байдену
21:37
Радбез ООН
РФ скликала Радбез ООН для обговорення постачання зброї Україні
21:23
Ексклюзив
прапори України та США
Вікно можливостей для України відкриється на початку квітня: нардеп Гончаренко про пакет допомоги від США
21:23
Прапор США
Допомога Україні: США пропонують країнам G7 випустити облігації на $50 млрд за рахунок заморожених активів РФ, - Bloomberg
21:10
Марк Рютте
Нідерланди цьогоріч виділять 2 млрд євро на військову допомогу Україні, - Рютте
20:52
Депутат Європарламенту Антоніо Лопез-Істуріз Вайт
Європа не має своєї об’єднаної армії, сьогодні її захищає Україна, - депутат Європарламенту на КБФ
20:51
Інтерв’ю
Ударам по нафтобазах у Росії радіти рано. Розмова з Артемом Куюном
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV