Росія атакує "шахедами" з півдня. Ситуація увечері 21 березня

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 22:40 військові оголосили, що декілька груп "шахедів" з Херсонщини полетіли у напрямку Кривого Рогу.

Близько 23:00 ще декілька груп ворожих дронів у Голопристанському районі Херсонської області – рухаються річищем річки Південний Буг у напрямку Миколаєва.

О 23:27 "шахеди" з Миколаївщини попрямували на Одещину, тримаючи північно-західний курс.

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