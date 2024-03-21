Росія атакує "шахедами" з півдня. Ситуація увечері 21 березня
Росія увечері 21 березня здійснила атаку ударними безпілотниками. Ворожі дрони вдерлись на територію України з півдня
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 22:40 військові оголосили, що декілька груп "шахедів" з Херсонщини полетіли у напрямку Кривого Рогу.
Близько 23:00 ще декілька груп ворожих дронів у Голопристанському районі Херсонської області – рухаються річищем річки Південний Буг у напрямку Миколаєва.
О 23:27 "шахеди" з Миколаївщини попрямували на Одещину, тримаючи північно-західний курс.
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