Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ здійснила наймасштабніший за рік обстріл Запоріжжя: є загиблий і поранені

РФ здійснила наймасштабніший за рік обстріл Запоріжжя: є загиблий і поранені

22 березня, 2024 п'ятниця
09:43
Війна з Росією

Вранці 22 березня російська армія завдала масованого удару по Україні. Зокрема, здійснила наймасштабніший за рік обстріл Запоріжжя, внаслідок якого є загиблий і поранені

Про це повідомляє голова Запорізької ОДА Іван Федоров.

"Є загиблий і попередньо вісім поранених, зруйновані та пошкоджені об’єкти інфраструктури, приватні будинки та багатоповерхівки", - написав він, додавши, що це був наймасштабніший обстріл Запоріжжя за рік. Щонайменше 2 людини зникли безвісти, зауважив він пізніше.

Читайте також: Росія масовано атакувала Україну ракетами й "шахедами" 22 березня: усі подробиці

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

За його словами, за кілька годин ворог випустив по місту майже 20 ракет. Росіяни цілили по критичній інфраструктурі й влучили в цивільні об’єкти. Понівечено десять приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок. Рятувальники працюють на місцях влучань. Комунальники визначають перелік пошкоджень та потреби для  ліквідації наслідків. 

Фото: Марина Клюєва/Еспресо

Зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури, перекрито автомобільний рух на дамбі ГЕС. 

Пізніше Федоров уточнив, що внаслідок двох ракетних ударів окупантів по одній із вулиць міста 4 будинки вщент зруйновано, понад 40 - пошкоджено.

Фото: Марина Клюєва/Еспресо

Рятувальники ДСНС продовжують пошукову операцію і допомагають людям. 
  • Російська терористична армія вночі 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі.
Теги:
Україна
Запоріжжя
російська армія
ракетний удар
Читайте також:
На фото: Таїсія Повалій на виборах у Росії
20 березня, 2024 середа
Колишня ОПЗЖ заблокувала законопроєкт про позбавлення зрадників звання народних артистів, - ЗМІ
путін
20 березня, 2024 середа
ISW: РФ намагається побудувати коаліцію з трьома країнами на противагу Заходу
Едін Джеко та Олександр Зубков (праворуч), Боснія - Україна
21 березня, 2024 четвер
Боснія і Герцеговина - Україна 1:2: онлайн-трансляція гри плей-офф Євро-2024
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.65
    Купівля 38.65
    Продаж 39.14
  • EUR
    Купівля 42.03
    Продаж 42.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
22 березня
11:09
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ділянка прострілюється з усіх флангів: Згурець пояснив логіку можливого відведення військ у районі Вербового
11:05
відключення електроенергії
Україна залучила аварійну допомогу з Румунії, Словаччини та Польщі: ситуація в енергосистемі станом на 22 березня
11:04
Огляд
міжнародний огляд
Прибутки, отримані від знерухомлених російських активів, скерують Україні та що нам говорить успіх Путіна на виборах. Акценти світових ЗМІ 22 березня
10:56
На фото: Віталій Козловський
Козловський випустив кліп на пісню "Рубіж", у якому показав свою вагітну дружину
10:52
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія масовано атакувала Україну ракетами й "шахедами" 22 березня: усі подробиці
10:46
Наживо
Форум КБФ 20-21 березня 2024
Київський безпековий форум проходить під гаслом "Україна каже світу: переможемо разом!". Пряма трансляція
10:45
школа, вчителька
Уперше за час масштабної війни: національна премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила про приймання анкет
10:38
Оновлено
РФ обстріляла теплоелектростанцію
РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК: є поранені, серйозно пошкоджено обладнання
10:18
F-16 Нідерланди
Перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16 у Великій Британії
10:11
АВВА
Уперше за 50 років: король Швеції Карл XVI Густав нагородив гурт ABBA лицарським орденом Вази
10:08
Ексклюзив
Карта. Роботине_2003
Атаки тривають одна за одною, росіяни готові захоплювати по метру, по бліндажу: боєць ЗСУ про ситуацію в Роботиному
10:05
Оновлено
ДніпроГЕС
ДніпроГЕС зазнала атаки ворога. РФ поширює фейк про нібито знищення греблі
10:05
OPINION
Нам потрібна неросійська історія Росії
09:56
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 березня: скільки коштує долар, євро та злотий
09:41
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
США закликали Україну припинити атаки на російську енергетику та НПЗ, - FT
09:31
Зеленський
Україна може закрити список спонсорів війни через тиск Франції та Китаю, - Reuters
09:10
збитий "Шахед"
Масована атака РФ: українські Сили оборони знищили вночі 92 ворожі цілі
08:57
Російські літаки "загубили" в Білгородській області 4 авіабомби за 2 доби, - росЗМІ
08:50
Президент України Володимир Зеленський
Росія вночі запустила по Україні 60 "шахедів" і 90 ракет, - Зеленський
08:36
Оновлено
У Росії заявили про нібито обстріл Білгорода
08:25
школа в окупації
На ТОТ окупанти влаштовують "вікторини з історії" для школярів про причини нападу РФ
08:23
Оновлено
фортифікація, обладнання рубежів оборони, ЗСУ
За добу війни в Україні Росія втратила 870 військових, 37 бронемашин і 31 ракету
08:06
OPINION
Анатолій Амелін
За що українським сім'ям виховувати трьох дітей
08:03
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
На ТОТ Херсонщини окупанти активно готуються до "мобілізації" наших людей, - Соболевський
07:15
Оновлено
корабель рф
Після місячної паузи РФ вивела в Чорне море два підводні ракетоносії
06:52
винищувач F-35
Польща піднімала авіацію під час масштабної атаки РФ по Україні
06:49
Сумщина
Росіяни намагаються помститися Сумщині за те, що їх витіснили з області два роки тому, - Україна в ОБСЄ
06:41
Супутникові знімки території довкола ЗАЕС
Через масовану атаку Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту, - Енергоатом
06:30
євро
Перший мільярд євро від заморожених активів РФ може бути виділений на зброю для України до липня, - фон дер Ляєн
06:26
метро
Кличко розповів, скільки Київ планує витратити на ремонт тунелю між станціями "Либідська" та "Деміївська"
06:15
оркі росіяни полон
Росія готує нові резерви для майбутніх наступів: ISW назвав один нюанс
06:11
МВФ
МВФ схвалив транш Україні в розмірі $880 млн
03:41
Євген Коноплянка
Коноплянка прийняв рішення завершити кар'єру футболіста, - ЗМІ
03:18
путін
Російський "Сибур" під час війни експортував продукції на 3 млрд євро
02:49
Вінісіус Тобіас
"Реал" відмовився від трансферу 20-річного таланта "Шахтаря"
02:21
Дамба ДніпроГЕС, Запоріжжя
"Українські спецслужби готують підрив дамби ДніпроГЕС": російські фейки за 21 березня
01:33
Артем Довбик та Юхим Конопля (праворуч), Боснія - Україна
Євро-2024: результати усіх матчів плей-офф кваліфікації
00:58
РФ атакувала Харків, 20.03.24
У Харкові встановили особи загиблих унаслідок ракетного удару РФ
00:53
Сергій Ребров
"Наша місія – показувати, що ми досі живі, досі б'ємося з росіянами", - Ребров після матчу з боснійцями
00:26
Збірна Ісландії
Євро-2024: Україна зіграє проти Ісландії у фінальному матчі кваліфікації
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV