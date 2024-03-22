РФ здійснила наймасштабніший за рік обстріл Запоріжжя: є загиблий і поранені
Вранці 22 березня російська армія завдала масованого удару по Україні. Зокрема, здійснила наймасштабніший за рік обстріл Запоріжжя, внаслідок якого є загиблий і поранені
Про це повідомляє голова Запорізької ОДА Іван Федоров.
"Є загиблий і попередньо вісім поранених, зруйновані та пошкоджені об’єкти інфраструктури, приватні будинки та багатоповерхівки", - написав він, додавши, що це був наймасштабніший обстріл Запоріжжя за рік. Щонайменше 2 людини зникли безвісти, зауважив він пізніше.
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Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zpЗа його словами, за кілька годин ворог випустив по місту майже 20 ракет. Росіяни цілили по критичній інфраструктурі й влучили в цивільні об’єкти. Понівечено десять приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок. Рятувальники працюють на місцях влучань. Комунальники визначають перелік пошкоджень та потреби для ліквідації наслідків.
Фото: Марина Клюєва/ЕспресоЗруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури, перекрито автомобільний рух на дамбі ГЕС.
Пізніше Федоров уточнив, що внаслідок двох ракетних ударів окупантів по одній із вулиць міста 4 будинки вщент зруйновано, понад 40 - пошкоджено.
Фото: Марина Клюєва/ЕспресоРятувальники ДСНС продовжують пошукову операцію і допомагають людям.
- Російська терористична армія вночі 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі.
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