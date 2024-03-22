РФ здійснила наймасштабніший за рік обстріл Запоріжжя: є загиблий і поранені

Про це повідомляє голова Запорізької ОДА Іван Федоров.

"Є загиблий і попередньо вісім поранених, зруйновані та пошкоджені об’єкти інфраструктури, приватні будинки та багатоповерхівки", - написав він, додавши, що це був наймасштабніший обстріл Запоріжжя за рік. Щонайменше 2 людини зникли безвісти, зауважив він пізніше.

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Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

За його словами, за кілька годин ворог випустив по місту майже 20 ракет. Росіяни цілили по критичній інфраструктурі й влучили в цивільні об’єкти. Понівечено десять приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок. Рятувальники працюють на місцях влучань. Комунальники визначають перелік пошкоджень та потреби для ліквідації наслідків.

Фото: Марина Клюєва/Еспресо

Зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури, перекрито автомобільний рух на дамбі ГЕС.

Пізніше Федоров уточнив, що внаслідок двох ракетних ударів окупантів по одній із вулиць міста 4 будинки вщент зруйновано, понад 40 - пошкоджено.

Фото: Марина Клюєва/Еспресо

Російська терористична армія вночі 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі.

Рятувальники ДСНС продовжують пошукову операцію і допомагають людям.