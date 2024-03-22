Масована атака РФ: українські Сили оборони знищили вночі 92 ворожі цілі

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що усього ворог застосував 63 ударні БПЛА типу Shahed-136/131, 12 балістичних ракет "Іскандер-М", 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, 5 крилатих ракет Х-22, 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400.

"До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

У результаті протиповітряного бою українська ППО знищила 92 повітряні цілі:

55 ударних БПЛА типу Shahed-136/131;

35 крилатих ракет Х-101/Х-555;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Російські загарбники 22 березня намагалися здійснити масований обстріл України. Через це окупована Запорізька атомна електростанція опинилася на межі блекауту. Також окупанти атакували найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС. Російські пропагандистські тг-канали почали поширювати фейкову новину про нібито знищення греблі.

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