Через масовану атаку Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту, - Енергоатом

Про це повідомляє Енергоатом.

Зазначається, що близько 5 ранку під час масштабної ракетної атаки на Україну відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

За даними Енергоатома, наразі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС - Феросплавна".

"Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції", - наголосив очільник Енергоатома Петро Котін.