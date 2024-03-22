РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК: серйозно пошкоджено обладнання
Під час масштабної ракетної атаки росіян по Україні вранці 22 березня було серйозно пошкоджено обладнання на теплоелектростанціях ДТЕК
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Вночі ворог здійснив масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК", - йдеться у повідомленні.
Компанія наразі перевіряє інформацію про постраждалих співробітників.
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"Серйозно пошкоджено обладання станцій. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання", - пишуть енергетики.
- Російські загарбники 22 березня намагалися здійснити масований обстріл України. Через це окупована Запорізька атомна електростанція опинилася на межі блекауту.
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