В Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки

Про це "Суспільному" розповів генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

"Дніпрогес виведено (з ладу, - ред.) на тривалий час. Поки що ми не можемо детально зрозуміти, скільки часу нам необхідно. Але щоб відновити станцію до моменту ракетного удару — на це потрібні роки. Це не дні й не місяці", — сказав він.

Поки що на станції не можуть розібрати всі завали, оскільки і перекриття, і стіни з підкрановими балками на висоті 30 м похилилися на машинний зал. Необхідно демонтувати верхню частину машзалу, щоб можна було дістатися нижньої.

До ліквідації наслідків долучилися фахівці ДСНС із технікою для демонтажу перекриття, щоб якнайшвидше відновити мостовий перехід.

Ситуація на самій греблі Дніпрогес контрольована. Загрози прориву немає. Наслідків для споживачів не прогнозується. Водночас енергосистема втратила потужності. Тому потрібно буде шукати, чим замінити Дніпрогес.

"Дніпрогес був найпотужнішою станцією на каскаді, 1500 мВт. Після удару ми втратили понад 1000 мВт", - сказав Сирота.