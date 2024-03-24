У Харкові готують графіки відключень світла, в області вони вже діють

Про це повідомив речник "Харківобленерго" Володимир Скічко "Суспільному" та голова ОДА Олег Синєгубов.



"Зараз графіки в процесі коригування, бо всім зрозуміло, що поточна ситуація вкрай складна", - зазначив Скічко.

Натомість Синєгубов заявив, що енергетики області продовжують відновлювати електропостачання після обстрілів окупантів.

Зокрема, 24 березня АТ "Харківобленерго" почали застосовувати графіки аварійних відключень. Їхнє коригування триває, враховуючи складну ситуацію в електричних мережах Харківщини.

"Працюємо над першочерговим повним заживленням обʼєктів критичної інфраструктури, що дозволить відновити повноцінну життєдіяльність міста Харкова та Харківської області", - додав голова ОДА.