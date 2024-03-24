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У Харкові готують графіки відключень світла, в області вони вже діють

24 березня, 2024 неділя
13:25
Війна з Росією світло

Графіки відключень електроенергії для Харкова наразі коригують та оприлюднять по готовності. У Харківській області графіки вже діють

Про це повідомив речник "Харківобленерго" Володимир Скічко "Суспільному" та голова ОДА Олег Синєгубов.
 
"Зараз графіки в процесі коригування, бо всім зрозуміло, що поточна ситуація вкрай складна", - зазначив Скічко.

Натомість Синєгубов заявив, що енергетики області продовжують відновлювати електропостачання після обстрілів окупантів. 

Зокрема, 24 березня АТ "Харківобленерго" почали застосовувати графіки аварійних відключень. Їхнє коригування триває, враховуючи складну ситуацію в електричних мережах Харківщини.

"Працюємо над першочерговим  повним заживленням обʼєктів критичної інфраструктури, що дозволить відновити повноцінну життєдіяльність міста Харкова та Харківської області", - додав голова ОДА.

  • Російська армія в ніч на 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі. У Харкові окупанти завдали понад 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю залишилося без світла. Метро працює лише як укриття. Харківський вокзал перевели на резервне живлення. Детальніше про атаку читайте тут
  • Міський голова Харкова Ігор Терехов відзвітував про ситуацію в місті після атаки РФ в ніч на 22 березня: до половини будинків вже повернули опалення, втім без світла залишаються 65% осель.
  • Російські окупанти у суботу, 23 березня, вдарили ракетою по промисловій зоні в одному з районів Харкова: пошкоджено складські приміщення та будівлі підприємства.
Теги:
Суспільство
Економіка
Україна
Харків
Енергія
Харківщина
ракетний удар
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