У Харкові є "приліт" в промзону
Російські окупанти у суботу, 23 березня, обстрілюють Харків: у місті до оголошення повітряної тривоги пролунав вибух. Є влучання у промзону
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Місто знову під обстрілом окупантів. Будьте обережні!", - написав він.
До цього Суспільне написало, що у Харкові пролунав вибух. Після цього о 17:38 у місті та області оголосили повітряну тривогу.
Згодом Терехов уточнив, що окупанти поцілили у промзону одного з районів міста.
""Приліт" у промзону одного з районів міста. На щастя, без постраждалих. Пошкоджена нежитлова будівля", - написав міський голова.
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