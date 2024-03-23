У Харкові є "приліт" в промзону

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Місто знову під обстрілом окупантів. Будьте обережні!", - написав він.

До цього Суспільне написало, що у Харкові пролунав вибух. Після цього о 17:38 у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Згодом Терехов уточнив, що окупанти поцілили у промзону одного з районів міста.

""Приліт" у промзону одного з районів міста. На щастя, без постраждалих. Пошкоджена нежитлова будівля", - написав міський голова.

Новина доповнюватиметься....